Lugemisest inspireeritud fotode rändnäitus alustab Haapsalust

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Fotokonkursi "publiku lemmiku tiitli saanud foto "Lugemas" autoriks on Naomi Charlotta Andersson.

Sügisel korraldasid Eesti trüki- ja paberimuuseumi raamatutuba Fahrenheit 451 ja veebipõhine eraraamatukogu Bookworld fotokonkursi „Loetud hetked.“ Konkursist sündinud fotonäitus alustab nüüd Haapsalu raamatukogust oma rännakut mööda Eestit.

Fotokonkursi korraldajad kustusid inimesi püüdma raamatute ja lugemisega seotud hetki. Näitusel on esitletud fotod lugevatest inimestest mistahes olukordades, kus iganes paikades, võimalikes ja võimatutes hetkedes, aga mitte ainult – ruumi on ka avaramale tõlgendusele lugemisest.

Konkursile laekunud fotosid hindas raamatusõpradest ja fotograafiahuvilistest koosnev žürii fotograaf Rene Türgi juhtimisel.

Haapsalu raamatukogus on näitus üleval 21. veebruarist kuni märtsi lõpuni. Märtsi lõpus rändab näitus edasi teistesse Eesti raamatukogudesse.

Fahrenheit 451 on Tartus Trüki- ja paberimuuseumi juures tegutsev raamatutuba, mis toetab raamaturinglust ja mitmesuguseid lugemisega seotud tegevusi. See on lugude ja lugejate kohtumispaik, kus raamatud tulevad ja lähevad, lood jäävad alles.

Bookworld on Eestis loodud maailma suurim eraraamatukogude platvorm, mis võimaldab kasutajatel tasuta hallata oma erakogu, omavahel laenutada, vahetada, soovitada ja hinnata raamatuid. Samuti on võimalik sõpradega diskuteerida loetu üle.