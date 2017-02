Haapsalus avati Läänemaa esimene toitumisnõustamiskeskus

Tarmo Õuemaa

Ingrid Koppel ja Ülle Tammesalu hakkavad Jaama tänaval jagama tervisliku toitumise alast nõu. Foto erakogu

Kahe naise mittetulundusühing Terviseteadlik Läänemaa avas täna Haapsalus oma nõustamiskabineti, kus inimesed saavad toitumisalast nõu. Kabinetti peavad Ülle Tammesalu ja Ingrid Koppel, kes mõlemad on teinud elus pöörde ja saanud toitumis- ja tervisenõustajaks.

„Meil on personaalne toitumisnõustamisteenus, mis on kooskõlas Eesti tervise arengu instituudi ja Eesti toitumisnõustajate ühenduse toitumis- ja liikumissoovitustega,” ütles Ülle Tammesalu. „Meie soovitused on teaduspõhised.”

Ingrid Koppeli sõnul ütlevad uuringud ja arengukavad, et sarnast teenust on tarvis, aga siiani seda ei pakuta, kui mõni üksik Tallinna erameditsiinikeskus välja arvata.

„Kunagi pole nii palju süüa olnud kui praegu, aga see on kaasa toonud ülekaalulisust ja toitumishäireid. Internet on vastuolulist infot täis. Inimesed vajavad teaduspõhist tarkust, millele toetuda,” ütles Ingrid Koppel.

„Me ei pane inimesi nälgima. Toit peab olema tasakaalus ja kvaliteetne. See ongi kogu saladus,” lisas ta.

Personaalse toitumisnõustamise esimene kohtumine maksab 20 eurot ja see kestab poolteist tundi. Enne peab nõustamisele tulija pidama kaks päeva toitumispäevikut ja täitma ankeete oma tervise kohta. Järgmiste kohtumiste hind on 15 eurot. „Asjalikul inimesel, kes tahab muutuda, läheb paari aasta jooksul vaja 3-4 kohtumist,” pakkus Ingrid Koppel.

Koppel hakkab Jaama 15 kabinetis pakkuma ka kogemusnõustamist.