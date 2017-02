Haapsalu poiss tuli maadluse Eesti meistrivõistlustel teiseks

Kelli Seiton

Haapsalu maadlusklubi korraldatud Eesti meistrivõistlustel maadles end teiseks kohalik poiss Artur Snigurski.

„Hästi läks. Arvasingi, et üks medal võiks meie klubisse tulla. Ja selline Arturi tase praegu on ka,” kiitis Haapsalu maadlusklubi Dünamo treener Aap Uspenski. Snigurskile on see esimene meistrivõistluste medal. Tema kehakaalus kuni 59 kg oli parem Tapa poiss Jegor Sahno.

Läänemaalt maadles kokku seitse poissi, kellest Snigurski ainsana medalile tuli. Paremuselt järgmised, Dünamo poisid Danila Boikov ja Kevin Uspenski, maadlesid end kumbki viiendale kohale. „Enda klubist oleksin oodanud mõnelt veel paremat tulemust, aga seekord läks nii,” ütles Uspenski.

Dünamo korraldatud Eesti õpilaste meistrivõistlustel oli 96 osalejat, kes sündinud aastatel 2002-2005. Mullu toimus rändav üritus näiteks Valgas, kus osales umbes 70 maadlejat.