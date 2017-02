Video: Eesti laulu poolfinalist Antsud on Läänemaa juurtega

Eesti laulu teises poolfinaalis astub üles ka ansambel Antsud kelle trummar Siim Koppel ja laulja Aile Alveus-Krautmann on tihedalt seotud Läänemaaga.

Nimelt trummar Siim Koppel elas Martna vallas Kasaril kuni 16nda eluaastani. Siim õppis Kasari põhikoolis ning muusikalise põhja sai ta Lihula Muusika- ja Kuntsikoolis. “Kui ma käisin põhikooli viimases klassis tuli minu muusikaõpetajaks Aile”: mäletab Koppel rääkida.

Ailel oli kunagi Martnas talu ning ta on esindanud laulupeol Martna valda Räimekooriga. Räimekoori kuulusid ka ansambli Antsud liikmed Andri ja Karl. Sellest koorist kasvas välja Räimebänd, mis on Antsude päris esimene eelkäia.

Muide, Antsudele on Eesti lauluks disainitud erilised riided Martna tikandiga Ewaldi poolt!

Antsud kutsuvad läänlasi hoidma kokku ning hääletama oma kandi bändi finaali. Lugu “Vihm” on ainuke eestikeelne lugu teises poolfinaalis. Show tuleb vinge ning ansambel lubab eetris ka päris vihma!

Eesti Lauli teine poolfinaal leiab aset täna kell 21:35 ETVs.

Antsud. Fotod: Erlend Štaub ja Siiri Kumari