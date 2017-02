Valituse salaplaan: Tervise Arengu Instituut kolib Haapsallu (4)



Mihhail Korb. URMAS LAURI

Postimees kirjutab, et riigihalduse ministri Mihhail Korbi salaplaani järgi kolivad mitu riigiasutust Tallinnast maakonnalinnadesse.

Haapsallu peaks tulema Tervise Arengu Instituut, kus töötab 144 inimest.

Ligi 150 töötajaga peaksid Korbi hinnangul plaani panustama sotsiaalkindlustusamet (koliks Paidesse), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (koliks Rakverre), Riigi Kinnisvara AS (koliks Jõhvi) ja maanteeamet (koliks Pärnusse) ning maa-amet (118 töötajat Tartusse).

Ülejäänud asutuste asukohta vahetavate töötajate arvud jäävad juba alla saja. Samas paistab silma, et eriti puudutab see kava just riigi sihtasutusi, millest vähemalt kaheksa soovitakse pealinnast välja viia.

Haridusministeerium peaks aga oma enam kui 200 töötajat kolima Tartust tagasi Tallinna.

