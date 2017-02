Suvel tuleb Haapsalus igal nädalavahetusel mõni suurüritus

Kaire Reiljan



Ameerika ilusate autode pidu. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu kultuurikava kisub sel suvel nii tihedaks, et mai keskpaigast septembrini ei leia naljalt ühtki üritusteta nädalavahetust.

Selle suve ainsad suurüritusteta nädalavahetused on jaanipäevaeelne ja augusti viimane nädalavahetus. Traditsiooniliste Itaalia veinipäevade, vanamuusikafestivali, Ameerika autode kokkutuleku, joogafestivali, Augustibluusi ja Valge Daami aja kõrval on sel aastal ka paar päris uut ettevõtmist. Neist kaks, rokifestival Rock in Haapsalu ja Tšaikovski muusikapäevad, on üsna suurejoonelised ja tõotavad saada suure publikumenu osaliseks.

Haapsalu aselinnapea Liina Põllu sõnul tundub, et Haapsalu on nii ürituste korraldajate kui ka publiku üks meelissihtkohti, sest kõik tahavad siia tulla. See on ka üks põhjusi, miks oli Haapsalu linn sel aastal esitatud Eesti parima turismiobjekti tiitli kandidaadiks.

Põld ütles, et rahalisest küljest võib siinsed üritused jagada kolmeks: on neid, nagu näiteks Valge Daami aeg ja Itaalia veinipäevad, mille korraldamine ongi Haapsalu kultuurikeskuse kaudu linna õlul; on neid, nagu Tšaikovski muusikapäevad ja vanamuusikafestival, mida linn toetab, ning on neid, nagu rokipidu Rock in Haapsalu ja Eesti suurim jaanituli, mille korralduskulude kandmises linn ei osale.

Haapsalu linna selle aasta eelarves on kultuuriürituste toetuseks planeeritud 67 000 eurot. Liina Põllu sõnul on suurimad toetused kavandatud Tšaikovski festivalile (20 000 eurot) ja Valge Daami aja üritusteks (12 000). „Ülejäänud toetuste suurus selgub siis, kui ürituste korraldajailt on taotlused laekunud,” selgitas ta.

Läbiv joon on muusika

Haapsalu suveürituste üks läbivaid jooni on muusika ja seda kuuleb seinast seina. Kui juuni alguses kõlab toomkirikus Haapsalus elanud helilooja Cyrillus Kreegi muusika ja juuli alguses toob vanamuusikafestival linna kirikuisse oma ala tipud mitmelt poolt maailmast, siis nüüd lisandub Haapsalu suvekavva Tšaikovski festival.

Tšaikovski festivali sisupoolt korraldab Liina Põllu sõnul Eesti Kontsert, kes toob kohapeale Vene tippteatri Moskva Novaja Opera sümfooniaorkestri ja solistid. Kahe linnuseõues peetava suure klassikakontserdi kõrval mahub väiksemaid kammerkontserte kuursaali, Jaani kirikusse ja mujale. Omaette sündmuseks tõotab kujuneda Eesti Rahvusballeti vabaõhulavastus „Luiged” Väikesel viigil, mille tarbeks ehitatakse viigile lava.

Liina Põllu sõnul näitab Saaremaa ooperipäevade kasvav populaarsus, et seda laadi festivalidel on suur publikuhuvi. „Tuleb vaid loota, et ilm ka peaks,” lisas Põld.

Kui Augustibluus ja American Beauty Car Show on juba aastaid Haapsallu toonud tuntud muusikuid tervest maailmast, siis sel aastal lisandub neile rokifestival Rock in Haapsalu. Seda, kes juba traditsiooniliste festivalide laval üles astuvad, pole veel teada. Augustibluusi korraldajad on lubanud tänavuse kava avalikustada 23. märtsil.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese eestvõttel peetava Rock in Haapsalu esinejad on aga teada. Esimesel õhtul on laval naised rokis ehk Ladies Night Live, kus esineb Bonnie Tyleri ja Suzi Quatro kõrval meie oma Lea Dali Lion. Teisel päeval kuuleb maailmanimesid nagu Paul Young ja Gary Brooker, kelle kõrval astuvad üles ka kohalikud tähed nagu Ivo Linna ja Tõnis Mägi.

Kuuleb ka omapärast projekti, kus lauldakse suuri hitte sümfooniaorkestri, Haapsalu kammerkoori ja Raul Vaigla kokku pandud kontsertansambli saatel. Et see teoks saaks, saabuvad artistid Haapsallu mitu päeva varem, et harjutada solistide ja meie muusikute koosmängimist ja -laulmist.

Liina Põld kinnitas, et Rock in Haapsalu pole mitte Haapsalu linna rahastatav rokifestival. „See üritus on seotud linnapea Urmas Suklese isikuga ja ta teeb seda eraettevõtjana,” ütles Põld.

Kui mullu hullutas Itaalia veinipäevade ajal eestlasi Toto Cutugno, siis tänavu saabub Itaalia veinipäevadele teine omal ajal väga tuntud lembelaulik – Al Bano. Liina Põllu sõnul on Al Bano kontsert küll veinipäevade ajal, kuid pole veinipäevade ja linnavalitsusega korralduslikult seotud.

Tavapärasest teistsugune tõotab tulla Haapsalu jaanituli, sest siis korraldab Sten-Erik Jantson ja

Rockmedium OÜ piiskopilinnuses kahepäevase muusikafestivali. Lääne-Eesti suurima jaanitulena reklaamitaval üritusel saab näha armastatud lauljate paremikku: Anne Veski, 2 Quick Start, Koit Toome, Apelsin, Ott Lepland ja paljud teised.

Liina Põld ütles, et eraldi linnajaanituld sel suvel kavas pole. „Arutasime seda kultuurikeskusega ja otsustasime, et ei hakka kontserdi kõrvale Haapsalu linnas eraldi jaanituld tegema. Maakonnas on ka külaplatsidel nii palju jaanitulesid, et ehk leiavad kõik soovi korral endale privaatsema jaanitulekoha,” rääkis Põld.

Muinasjutukonverentsist joogafestivalini

Suurte muusikafestivalide kõrval jagub suveks Haapsallu väiksemaid ja vaiksemaidki üritusi. Juuni alguses tuleb taas üle kahe aasta peetav muinasjutukonverents ja juuli lõpus on teist korda laste kultuurifestival Lapsepõlvemaagia. Pärnaka Viivika Orula korraldatav laste kultuurifestival täidab vanalinna lastele mõeldud tegevuse ja töötubadega. „Eelmisel aastal läks see hästi korda ja kõik siinsed koostööpartnerid, sh raamatukogu ja kunstikool olid samuti rahul,” rääkis Põld.

Rahulikuma meelelaadiga inimesi toob Haapsallu ka joogafestival juuli teises pooles. Kohale tulevad Eesti parimad joogaõpetajad ning erikülalised välismaalt, proovida saab kümmekonda joogastiili ning kuulata loenguid ja osaleda töötubades.

Augusti keskpaik on Valge Daami aja käes. Haapsalu ühe peamise ürituse programm pole veel selge, kuid päris kindel on, et tuleb traditsiooniline käsitöölaat ja ka Valge Daami vabaõhuetendus. Liina Põllu sõnul on käsitööliste huvi laada vastu suur ja suur osa müügikohti on juba broneeritud.

Valge Daami tüki kohta ütles Põld, et tänavu mängitakse veel eelmise aasta lavastust „Südamega läbi müüri”.