Neljapäeval kohtub Haapsalus lugejatega Doris Kareva

Liina Valdre

Doris Kareva. Foto Kaido Vainomaa

Neljapäeval, 16. veebruaril kell 17.30 kohtub Haapsalu raamatukogus lugejatega poetess ja tõlkija Doris Kareva.

Kareva tuleb Haapsallu külla valentininädalal, loeb kuulajatele oma luulet ning vestleb oma loominguteekonnast.

Kareva on korduvalt tunnustatud ja auhinnatud luuletaja: 2007. aastal sai ta näiteks Eesti Kultuurkapitali „Ela ja sära“ stipendiumi ning möödunud aastal nomineeriti Kareva Nobeli kirjandusauhinnale. Kareva esikkogu „Päevapildid“ ilmus 1978. aastal. Tema tuntumate kogude hulka kuuluvad veel näiteks „Vari ja viiv“ (1986), „Maailma asemel“ (1992), „Mandragora“ (2002), „Ajakuju“ (2005) ja paljud teised.

Kareva viimane luulekogu „Perekonnaalbum“ ilmus 2015. aastal. Lisaks on tema loomingut ilmunud antoloogiates, ajakirjades ja kogumikes saksa, inglise, vene, prantsuse, hollandi, rootsi, norra, ungari, poola, tšehhi, sloveeni, läti, leedu, kõmri, kreeka, hindi ja heebrea keeles.

Saates „Hommik Anuga“ on Kareva oma loomingust rääkides öelnud, et ta on püüdnud avaldada tekste, mida ta ise tahaks lugeda. „Iseenda elust kirjutada ei ole kuigi huvitav, seega seda, mis on juhtunud, ma kirja ei pane,“ nentis kirjanik Anu Välbale antud intervjuus.

Doris Kareva jätkab Haapsalu raamatukogu kirjandusürituste sarja „Kirjanduslik kevad“, mille raames on Haapsalus juba esinemas käinud Birk Rohelend ja Mathura. Märtsi lõpus on Haapsallu oodata aga veel ka Olavi Ruitlast.

