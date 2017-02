Maksumaksja vaenlaseks valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kuulutas teisipäeval 2016. aasta maksumaksja vaenlaseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS).

“2016. aastast jääb paljudele maksumaksjatele meelde kaks pehmelt öeldes arusaamatut sündmust: otsus mitte nõuda tagasi Ärma talule makstud toetust, ja umbes 200 000 eurot maksnud disainiprojekt, mis üldsus tunneb peamiselt märksõnadega „oksendav kilpkonn“ või „nohus lammas“. Need kaks juhtumit on näited sellest, kuidas tehakse rumalaid otsuseid, kui raha antakse lihtsalt niisama jagada,” teatas maksumaksjate liit oma pressiteates. “Hoolimata kõigest muust, mida EAS on teinud ja kavatseb teha, on need kaks juhtumit kahjustanud ja isegi naeruvääristanud mitte ainult EAS-i, vaid kogu Eesti riigi mainet,” lisati samas.

Maksumaksja sõbra tiitli asemel anti tänavu välja eriauhind, mille sai Tallinna Halduskohtu kohtunik Kadriann Ikkonen.

“Sellega tunnustame 5. detsembri otsust, millega algatati põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus maksuintressi määra osas. Kohus leidis, et intressimäär 0,06% päevas on ebamõistlikult kõrge, sest ei arvesta finantsturgudel toimunud arenguid,” teatas maksumaksjate liit. “EML hindab kõrgelt kohtuotsuse põhjalikku analüüsi, kus võeti vaatluse alla maksuintressi olemus ja võrreldi maksuintressi määra muude sarnaste finantsinstrumentide määradega nii Eestis kui mujal maailmas.”

Kohtuotsus on avaldatud EML kodulehel.

