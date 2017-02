Haapsalu kohvikud pakuvad valentipäeva puhul südamekujulisi kooke

Malle-Liisa Raigla

Sõbrapäeval on kombeks kallimaga kohvikus käia, seetõttu muudavad oma tootevalikut kõik kohvikud.

Haapsalu kohvikuil on kavas selle päeva puhul teha südamekujulisi kooke.

Müüriääre kohviku juhataja Reet Lumiste sõnul valmistavad nemad sõbrapäevaks nii tavapäraseid kui ka just selle päeva kooke. Tema sõnul ei ole otse valentinipäevaks tehtavail kookidel nime.

„Üllatame kindlasti,” ütles Lumiste.

Lumiste sõnul kasutab Müüriääre kohvik sõbrapäeva puhul toitudes ja kookides kindlasti palju punast, sh vaarikaid. Samuti võib toitudelt leida südamekujulisi toiduaineid, näiteks südamekujulise punane paprika, samuti on saiad südamekujulised.

„Omakeskis naersime, et teeme ühel taldrikul suurema portsu, et sõbraga koos süüa, sest sõbrapäeva sööki ju ei ole,” naljatas Lumiste.

Tema sõnul käiakse kohvikus sel päeval alati rohkem kui tavalisel päeval. Seetõttu andis Lumiste nõu neil koht broneerida, kes soovivad sel päeval kindlasti kohvikusse tulla.

„Istuvad kahekesi õnnelikult ja toidud on sõbralikumad ja meie oleme sõbralikumad ja niigi head koogid on veel paremad,” kirjeldas Lumiste sõbrapäeva kohvikus.

Aliide pagariäri omanik Aliide Hints ütles, et nemad teevad selle päeva puhul valge šokolaadiga vaarikakooki, mis on täpilise äärega. Kooki kaunistavad nad vastavalt meeleolule.

Aliide pagariäris on kujunenud oma kindel ostjaskond. Sõbrapäeva puhul ei ole nad seal suuremat inimestehulka märganud. Hints tõdes, et ega nad ole endale reklaami eriti teinud.

Ka Mesimoka kohvik pakub sõbrapäeva puhul südamekujulisi kooke. Samuti on Mesimokal suhtlusvõrgustikus Facebook korraldatud jagamismäng, mille kaudu pakutakse kahele, kellele loosiõnn naeratab, kooki, kohvi ja šampust.

Teele kohviku omaniku Hülle Paesi sõnul on aeg näidanud, et sõbrapäev on laiali valgunud.

„Nii palju on muid asju, mis asendavad kooke,” ütles Paes.

Alles 16 aastat tagasi tegi kohvik kakssada 300grammist südamekujulist torti. Paes ütles, et toona ei jaksanud nad rohkem väikseid torte teha, kuid sellestki kogusest tuli puudu. Nüüd on Paesi sõnul hea, kui nad kunagist hitt-toodet 20 tükkigi maha müüvad.

Sellegipoolest teeb ka Teele kohvik südamekujulisi kooke ja torte, et sõbrapäeval saaks kalleid inimesi magusaga meeles pidada.

Fotod: Arvo Tarmula