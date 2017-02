Galerii: Haapsalu õpilasfirma võitis saja osalejaga Tallinna messil eriauhinna

Malle-Liisa Raigla, fotod Peeter Langovits

Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilasfirma Meraky sai nädalavahetusel Kristiine ja Rocca al Mare keskuses peetud õpilasfirmade laadal meediakajastuse auhinna.

Kristallikujulisi seepe valmistav Meraky on saanud kõigist õpilasfirmadest enim meediakajastust. Peale Lääne Elu on õpilasfirmast kirjutanud ka Postimees ja Teabeleht.

„Tore oli kuulda, kui inimesed tulid juurde ja ütlesid, et teie oletegi need, kes seda seepi valmistavad, et nad olid meist juba kuulnud,“ rääkisid ühisgümnaasiumi 10M klassi õpilane Jarita Maaria Rintamäki, kes teeb firmat koos Elis Aksli ja Anette Nodaperaga.

Selleks, et enam kui saja õpilasfirma seast silma paista, olid nad rõhku pannud boksikujundusele, mitte ei olnud valgel taustal nagu paljud. Samuti olid nad seebid pakendanud kinkekarpidesse. Neil vedas ka asukohaga, sest nende boks asus Kristiine keskuses esimesel korrusel küllaltki käidavas kohas.

Tüdrukute sõnul andis laadal hea kogemuse ka innovatsioonivõistlus, kus pidi laval rääkima, miks just nende toode on uuenduslik.

Laadal püüdsid tüdrukud peamiselt oma firmat tutvustada. Seepide vastu tundsid huvi paljud ja neid telliti.

Laadal müüsid Meraky liikmed 35 seepi. Seebid on kristallikujulised, põhjast enamasti 8 cm, väiksemad 4 cm diameetriga, valminud käsitööna ja kokku on seepe 18 erineva lõhnaga. Populaarsemad lõhnad on valge tee, apelsin ja kookos.

Neli seepi on saadetud ka Rootsi. Tüdrukud soovivad firmaga kindlasti edasi tegeleda ja hakata seepe ka eksportima.

Seepide valmistamise mõte tuli Meraky liikmetel sellest, et nad tahtsid teha käsitööd, kuid enamik käsitööseepe on kandilise kujuga. Nii jõutigi dekoratiivsete kristallseepideni, mille lisaväärtuseks on masseeriv mõju. „Otseselt ei rõhutanud sellele, aga tagasisidena on tulnud, et on masseeriv toime,“ rääkis Rintamäki.

Samuti on klientide tagasisidena tulnud see, et seebid sobivad ka tundlikule nahale. Möödunud aasta lõpus hakkas Meraky oma seepi patenteerima. Praeguseks on tüdrukute sõnul tulnud neile vastus, et nende tööstusdisaini lahendus on vastu võetud, kuid neil tuleb lisaks saata toote joonised ja värvid.

Õpilasfirma loodi möödunud aasta 1. novembril.