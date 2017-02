Kolmapäevast saab tulusid deklareerida

Kristjan Kosk

Sellest kolmapäevast saab taas asuda tulusid deklareerima, teatas Eesti maksu- ja tolliamet.

Kindlasti tuleks enne tuludeklaratsiooni kinnitamist oma andmed üle vaadata. „Ehkki deklaratsioonil on olemas terve rida eeltäidetud andmeid, siis tuleb osa neist vajadusel lisada käsitsi, nagu üüritulu või välistulud või muu möödunud aasta jooksul teenitud tulu,” selgitas maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. Samuti tuleb eluasemelaenu intressid eraldi panga kaudu tuludeklaratsioonile saata.

Lisaks peab deklaratsiooni esitamisel arvestama, et esimesel paaril päeval on tulu deklareerijaid rohkem – möödunud aastal deklareeris 15. veebruari jooksul oma tulud 181 000 inimest ehk kolmandik kõigist esitajatest. „Huviliste suure arvu tõttu võib deklareerimine tavapärasest kauem aega võtta, sest kõik ei pruugi korraga pääseda oma andmeid esitama,“ lisas Udde. Kellel kannatust jagub, neil soovitab ta deklaratsiooni mõni päev hiljem esitada, sest raha tagastamise kiirust see ei mõjuta.

Oma tulusid on aega deklareerida 31. märtsini, e-maksuametisse/e-tolli soovitab Udde siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil: „Läheme ID-kaardi põhisele autentimislahendusele täielikult üle 2018. aastal seoses e-MTA arenguga ja see tähendab siis seda, et edaspidi saab e-maksuametisse/e-tolli andmete turvalisuse tagamiseks siseneda vaid ID-kaardi või mobiil-ID-ga.“

Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral oli 2700 eurot. Eluasemelaenu intresside, koolituse ja annetuste täiendav maksuvaba tulu on väiksem kui varasemalt ehk 1920 euro asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro ulatuses.

Peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu deklareerimist. Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid, samuti 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18-aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid. Teine oluline muudatus puudutab eluruumi üüritulude deklareerimist – kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud eluruumide üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti.

Deklareerimist puudutavat infot ja abi saab MTA kodulehelt, ameti teenindusbüroodest või helistades maksu- ja tolliameti infotelefonidele.