Jääteel kehtib uus piirkiirus

Malle-Liisa Raigla

Jääteel on uued liiklusmärgid. ARVO TARMULA

Tänasest on määratud Haapsalu-Noarootsi jäätee piirkiiruseks 50 km/h.

„Laupäev ja pühapäev näitasid nõrgad kohad ära,” ütles jäämeister Raivo Õiglas.

Varasemalt oli soovituslikuks kiiruseks jääteel 10-25 km/h või 40-70 km/h, kuid kuna tegemist oli Õiglase sõnul maantee pikendusega, siis oli varasemalt tegelikult lubatud ka 90km/h sõita.

„Nii suure kiirusega lähevad autod käest ära ja võib juhtuda igasugu halbu olukordi,” ütles Õiglas.

Seetõttu sai jääteele määrata ka piirkiirus. Õiglase sõnul leevendaks veidi olukorda kui oleks rohkem lund ja tänu sellele lumevalle.

„Autode tulv on läinud nii suureks, et see läheb kontrolli alt välja,” ütles Õiglas.

Laupäeval ületas Haapsalu poolt jääteed 800 autot ja pühapäeval 500 autot. Lisaks need autod, mis ületasid jääteed Noarootsi poolt.