Esmaspäeval on avatud kaks ametlikku jääteed

BNS

Haapsalu Noarootsi jäätee. Foto: Arvo Tarmula

Maanteeameti kinnitusel on esmaspäeval avatud kaks jääteed.

Haapsalu-Noarootsi 3,9 kilomeetri pikkune jäätee on avatud kella 9-st ja sellel võivad liikuda sõidukid, mille tegelik mass on kuni 2,5 tonni. Jäätee algab Haapsalus Suur-Mere tänava ja Supeluse ristmikult ning lõpeb Noarootsis Österby sadama muuli juures riigimaantee Nõmmküla-Aulepa-Österby lõpus.

Tee on avatud kella 17, selle rajaja ja hooldaja on Paralepa Sadam OÜ.

Laaksaare-Piirisaare jäätee on avatud kell 8-16.30. Kaheksea kilomeetri pikkusele jääteele lubatakse sõidukeid tegeliku massiga kuni 0,5 tonni ehk mootorkelke ning ATV-sid. Jäätee rajaja ning hooldaja on AS Eesti Teed, mille kontakttelefon on 50 40 634.