ERR porteteeris Arvo Tarmulat

Kaire Reiljan

Eesti rahvusringhäälingu Lääne-Eesti korrespondent Juhan Hepner portreteeris uudistesaates Aktuaalne Kaamera Lääne Elu fotograafi Arvo Tarmulat.

Mais 80aastaseks saav Arvo Tarmula on Eesti vanim tegutsev pressifotograaf, kes tunnistab, et töö on ühtlasi ka tema hobi.

Aktuaalse Kaamera uudislõiku saab näha siin