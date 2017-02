Tänavu on gripi tõttu elu kaotanud 25 inimest

BNS

Tänavu on gripi tõttu elu kaotanud 25 inimest, selgub terviseameti andmetest.

Veebruari esimese nädalal vajas Eesti üheksa haigla andmeil gripi tõttu intensiivravi viis inimest – neist kaks inimest olid vanuses 18-64, kolm vanuses 65 ja enam ning lisandus kaks gripist tingitud surmajuhtu.

Kokku on hooaja algusest alates vajanud gripi tõttu intensiivravi 74 inimest, neist kaks last vanuses 0-4 eluaastat, üks koolilaps, 16 inimest vanuses 18-64 eluaastat, ülejäänud 55 olid vanemad kui 65 eluaastat. Surnud on 25 inimest.

Kõik lahkunud kuulusid gripi suhtes riskirühma, neist keegi polnud vaktsineeritud. Peamiseks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördunute arv eelneva nädalaga võrreldes ei muutunud. Arstiabi vajas aasta viiendal nädalal 6595 inimest, kellest pea pooled olid lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 501,2. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Ida-Virumaal, Narvas, Jõgeva-, Lääne- ja Viljandimaal.

E-Tervise SA täpsustatud andmetel vajas hooaja algusest arvestades hospitaliseerimist 875 patsienti, kellest pea pooled olid enam kui 65-aastased. Hospitaliseerimiste arv kasvas, kuid haiglaravi vajanute juurdekasv aeglustus ja moodustades sel nädalal 24 protsenti, samas kui nädal varem oli see 33,5 protsenti.