Noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistus käib täistuuridel

Kaire Reiljan

Suvisele noorte suurpeole pürgivad Läänemaa lauljad-tantsijad on liigijuhtide silme alt ühe korda läbi käinud, kuid kas nad kõik ka peole pääsevad, selgub mais.

Kolmapäeval harjutas ligi 250 Läänemaa lastekooride lauljat terve pika päeva Haapsalu põhikooli saalis noorte laulupeo laule. Peo lastekooride dirigentide ja assistentide juhtimisel lauldi ühiselt läbi kümmekond peo repertuaaris olevat laulu ja lõpus näitas iga koor oma oskusi ka üksikult. Tegemist oli esimese eelprooviga.

Suvel Tallinnas peetava XII noorte laulu- ja tantsupeo eelproovid maakondades algasid jaanuari lõpus. Jaanuari viimasel laupäeval astusid liigijuhtide ette Läänemaa noorte rahvatantsurühmad, läinud nädalal oli esimene ettelaulmine poiste- ja mudilaskooridel ning sel nädalal ka lastekooridel.

Läänemaalt pürib suvisele noorte laulu- ja tantsupeole 39 tantsurühma, 22 koori, kaks orkestrit, viis võimlemisrühma ja kolm rahvamuusikaansamblit.

Peole pääsemiseks peavad nii tantsijad kui ka lauljad läbima kaks eelproovi, kus peo liigijuhid õpitu üle vaatavad ja omalt poolt näpunäiteid annavad. Teine ülevaatuste ring on märtsis-aprillis. Mais langetatakse otsus, millised kollektiivid suurele peole pääsevad.

Laulukaare alla mahuvad kõik

„Kohtade nappuse pärast ei pea lauljaist keegi kõrvale jääma. Kõik, kes laulud korralikult ära laulavad, pääsevad ka peole,” kinnitas lastekooride liigijuht Janne Fridolin. Ta lisas, et esimeses eelproovis kooridele veel hindeid ei panda, seda hakatakse tegema kevadises eelproovide ringis.

Pärast kaht esimest harjutustundi hindas liigijuhi assistent Toomas Voll Haapsalus kuuldut positiivseks. „Laulud on ära õpitud,” kinnitas ta. Volli sõnul ei ole lauljail noodist laulmisel eksimusi, küll aga interpretatsioonis. Ta lisas, et laulupeomeeskond on koostanud õpetajaile ka töölehed, kuid ilmselt pole kõik jõudnud neid läbi töötada.

Lastekoorid esitavad suvisel peol hümniga koos 13 laulu. Üle Eesti lastekoore kuulanud Janne Fridolini sõnul tundub neist lastele keerulisem olevat „Koit”. „Võib ju arvata, et seda on laulupidudel nii palju lauldud, aga selle harmoonia pole lastele kõige lihtsam,” selgitas Fridolin.

Lastekooride lemmiklaul, mis on planeeritud ka lastekoorilaulude ploki kulminatsiooniks, on Fridolini hinnangul Eeva Talsi ja Aapo Ilvese „Maailm heliseb”.

Tantsijaist tehakse valik

Kui laulupeole pääsevad kõik, kes laulud selgeks õpivad, siis tantsurühmadest peab osa peolt kõrvale jääma. „Staadion lihtsalt ei mahuta kõiki tantsijaid,” ütles Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa.

Viitmaa sõnul on kõige tihedam rebimine 1.–2. klassi rahvatantsurühmade hulgas. „Neid on nii meil maakonnas kui ka üle Eesti kõige rohkem,” selgitas ta. Neidude tantsurühmadel aga, mida on igal pool vähe ja Läänemaalgi vaid üks, on peolepääsu konkurents väiksem.

Läänemaa rahvatantsijaile esimese eelproovi järel hinnangut andes ütles Viitmaa, et kõik olid väga tublid. „Minul pole küll ühegi rühma pärast häbi,” kinnitas ta ja lisas: „Eks natuke tule lihvida, aga peoni on veel aega.”

„Läänemaa on tugeval, õigel kursil,” ütles 5.–6. klasside tantsurühmade liigijuhi assistent Kalev Järvela, kes on näinud kõigi maakondade selle vanuserühmade tantsijaid. „Pilt on päris tore. Ühtegi nõrka rühma silma ei jäänud, kõigil on lootust,” sõnas ta.

Järvela sõnul ei saa esimest eelproovi veel päris ülevaatuseks nimetada, sest selle peamine eesmärk on näha, kuidas rühmadel tantsude õppimine edeneb, aidata vigu parandada ja anda õpetajaile võimalust küsida.

Vastavalt vanuserühmale tuleb tantsijail peoks selgeks õppida 2–5 tantsu, millele lisaks tantsivad kõik rühmad ka Ullo Toomi tantsu „Oige ja vasemba”. Seatud tantsude kõrval esitab iga vanuserühm ka ühe pärimustantsu. „Näiteks 5.–6. klassidel on pärimustantsuks reinlender ja tantsijad peavad oma väljakunumbris suutma reinlendriga pöörelda. Paarilisega koos pöörlemine on lastele päris keeruline,” selgitas Järvela.

Läänemaalt noorte laulu- ja tantsupeole

Läänemaalt soovib noorte laulu- ja tantsupeole pääseda 62 kollektiivi. Tantsupeole tahab minna 35 rühma, kellest viis on võimlejad ja ülejäänud rahvatantsijad.

Laulupeole tahab 24 kollektiivi, kellest 22 on koorid ja 2 orkestrit: puhkpilli- ja noorte sümfooniaorkester

Pillipeole pääsust unistab 3 rahvamuusikaansamblit.

Fotod Arvo Tarmula