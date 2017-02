Martna ja Nõva hakkavad arutama osavallaks saamise võimalusi

Urmas Lauri

Martna on üks ühinevatest omavalitsusest, mis hakkab arutama osavallaks saamise võimalusi. Foto Urmas Lauri

Lääne-Nigula, Nõva, Noarootsi, Kullamaa ja Martna ühinemisel tekkivas uues Lääne-Nigula vallas soovivad osavalla staatust saada Noarootsi ja Kullamaa. Osavalla üle on nõu pidama hakatud ka Martnas ja Nõval.

Martna volikogu esimees Ene Pallas ütles, et Martna puhul ei saa veel rääkida osavalla plaanist. „Aga on mõte hakata seda arutama, sest see on võimalus – kas praegu või mitte kunagi,” ütles Pallas ja lisas, et kui Kullamaa ja Noarootsi soovivad osavalla staatust, miks peaks siis Martna sellest võimalusest loobuma.

„Me peaks ikka uues, suures vallas ühtmoodi juhtima. Ei saa olla nii, et kolmes piirkonnas on osavald ja kahes piirkonnas pole seda,” arutles Nõva vallavanem Deiw Rahumägi. „Küsimus on vaid selles, mis on osavalla ja kogukonnakogu erinevus. Mina väidan, et erinevust pole, sest osavallale ei anta eelarvet, otsustusõigust ega mitte midagi. Osavald kõlab aga paremini, seal on sõna „vald” sees. Kui meil on praegusel vallamajal silt, et tegemist on Nõva osavallamajaga, on see emotsionaalselt muud, kui oleks sildi „Lääne-Nigula valla Nõva teeninduspunkt” korral. Need on kaks eri asja.”

Martna vallavanem Tiiu Aavik ütles, et Lääne-Nigula valla ühinemisleping on koostatud nii, et kõigile liitujaile on jäetud osavallaks saamise uks lahti. „Võimalus on kõigil, ka Lääne-Nigula võiks osavalla staatuse saada,” selgitas Aavik. „Oluline on vaid see, et [osavalla moodustamise otsus] tehakse enne valimisi.”

Aaviku sõnul visatud osavalla mõte volikogu eelmisel istungil üles. „Üks põhjus on selles, et osavallas moodustatakse osavallakogu, kes seisaks Martna eest uues Lääne-Nigula volikogus. On selge, et uus vald tuleb hoomamatult suur, ning meile võiks olla abiks, et osavallakogu seisaks Martna huvide eest.”

„Meil on osavalla moodustamine plaanis, kuid kiiret pole, sügiseks peame otsustama,“ ütles Nõva vallavanem.

Martna volikogu asub osavalla moodustamist vallavanem Aaviku sõnul arutama tõenäoliselt oma järgmisel istungil. Selleks ajaks peaks asjaomane eelnõu valmis olema.