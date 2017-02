Eesti epeenaiskond sai Itaalias teise koha

Kaire Reiljan

Eesti epeenaiskond. Foto arhiiv

Itaalias toimuval epeevehklemise MK-etapil peetli täna naiskonnavõistlus, kus Eesti nelik, kuhu kuulus ka Haapsalu vehkleja Kristina Kuusk, saavutas teise koha.

Naiskond, mis võistles koosseisus Irina Embrich, Kristina Kuusk, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu, oli asetatud teisena.

Kaheksandikfinaalis võideti kindlalt Šveitsi 45:31. Veerandifinaalis saadi 45:41 jagu Prantsusmaast. ERR sport kirjutas, et Otsustava vahe tõmbasid kuuendas ja seitsmendas minimatšis sisse Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk, kes võitsid oma vastased vastavalt 4:2 ja 4:1. Kuusk vehkles suurepäraselt ka neljandas minimatšis, kui võitis oma heitluse koguni 6:2. Viimase kahe minimatši eel oli Eesti edu juba kindel ning Beljajeval ja Embrichil tuli lihtsalt edu hoida.

Poolfinaalis oli Eesti naiskonna vastaseks Lõuna-Korea, keda võideti 15:12 Korea.

Essti naiskonna finaalivastaseks oli Hiina. Finaali viimases minimatšis kohtusid omavahel Irina Embrich ja Yiwen Sun. Seisul 21:25 vähendas Embrich vahe minimaalseks 24:25, kuid siis tegi torke Sun ning Embrichil vahet vähendada enam ei õnnestunud, matši lõppskooriks jäi 28:25.