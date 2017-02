Ühisgümnaasiumi õpilased avastasid Andy Warholi

Lehte Ilves

Haapsalu linnagaleriis on kolmapäevast vaadata Läänemaa ühisgümnaasiumi (LÜG) õpilaste näitus „Kummardus Andy Warholile”.

LÜGi kunstiõpetaja Liisi Karydi ütles, et pakkus lastele Warholi idee välja ja õpilased võtsid sellest kiiresti tuld. Näituse tarvis tegid õpilased endast foto ja selle põhjal valmisid Warholi stiilis portreed.

Kunstihuviliste kõrval võiksid portreed huvi pakkuda ka õpilaste vanemaile ja tuttavaile-sõpradele, sest need on kõnekad ja räägivad autorist nii mõndagi. Karydi sõnul oligi näituse üks ajendeid anda õpilastele võimalus iseennast avastada ja portree on selleks üks võimalus.

„See on 10.–11. klassi noorele tähtis,” sõnas Karydi.

Individuaalsete portreede kõrval on näitusel ka kaks suurt kollektiivset tööd. Muidu vaoshoitud toonides näituse säravaim pilt on LÜGi kõige populaarsemast persoonist ja kroonimata kuningannast koristaja Mallest. Temast on galerii seinal saanud Marilyn Monroe.

Mõtlik Andy Warhol ise aga vaatab näituselisele vastu galerii tagaseinast: see on suure kunstniku suur hallikasmust portree. Lähemalt selgub, et portree moodustavad must aerosool ja pisikesed ajalehest rebitud tükikesed. Selle taga on 10.M klassi töö.

Portree tegemisel osalenud Reneli Saumets ja Kärt Vassar tunnistasid, et enne näituseks valmistumist olid nad Warholist kuulnud, aga midagi täpsemalt ei teadnud.

Piltide kõrval on põnev lugeda ka Warholi vaimukaid tsitaate, mille õpilased välja valisid, eesti keelde tõlkisid ja Warholi võtmes välja mängisid. Millised tsitaadid on gümnasistidele korda läinud? Warholi portree all on näiteks tsitaat „Ära pööra tähelepanu, mida sinust kirjutatakse”.

Galeriisse on tsitaate laiali pillatud teisigi. „Kõiges on ilu, aga kõik ei näe seda”, „Ilu on märk intelligentsusest”, „Põnevus peitub pisiasjades”, „Mulle meeldivad igavad asjad”, „Fantaasia armastus on palju parem kui päris armastus”.

Teistest erinevalt on teema lahendanud abiturient Karl-Christoph Rebane, kes osales ka linnagalerii eelmisel näitusel. Nüüdsel näitusel on ta videoga, mille ta võttis üles Rummu karjääris ja sidus pildi tervikuks koos liikumise, muusika ning kunstniku tsitaatidega.

Näituse tegemisest võttis üldse osa umbes 30 õpilast. Töö algas juba septembris, pilte tehti kunstiõpetuse tunnis ja kodus. Ega kogu aeg Warholiga tegeldud, sest vahepeal õpiti ka kunstiajalugu, selgitas Karydi.

Näitusel on peamiselt 10.M ja 11.H klassi õpilaste tööd, kuid üksikuid osalejaid on teistest klassidest.

„Näitus on palju parem, kui ma arvasin,” tunnustas kooli füüsikaõpetaja Tõnu Tiit.

Linnagalerii kuraator Agur Kruusing ütles, et ta ei ole kunagi olnud Warholi fänn, aga ta on rahul, kuidas gümnasistid on teemat käsitlenud. Ta lisas, et rohkem võinuks olla mitmesugust tehnikat, praegu jääb näitus selle poolest pisut monotoonseks.

Näitust oli tulnud vaatama rahvusvahelise noorte nüüdiskunsti triennaali Experimenta korraldaja Annely Köster.

„Tulin noori talente küttima,” ütles ta. „Leidsin paar inimest, kellele võib silma peale panna, sest neil on huvitavat iseseisvat mõtlemist, mitte ainult tehnilist vilumust.” Nimed jättis ta siiski veel enda teada.

Andy Warhol

Andy Warhol (sünninimi Andrew Warhola; 6. augustil 1928 Pittsburgh – 22. veebruar 1987 New York), Ameerika popkunstnik, näitleja, graafik ja filmitegija. Tema vanemad olid russiini päritolu immigrandid. Perekond oli väga usklik.

Kõrgeim Warholi töö eest makstud summa on 100 miljonit dollarit, see oli 1963. aasta teos „Kaheksa Elvist”, mis müüdi sügisel 2008. Warhol on üks seitsmest kunstnikust, kelle teose eest on makstud vähemalt 100 miljonit dollarit.

Allikas: Wikipedia

Fotod Arvo Tarmula