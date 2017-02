Tööpuudus jaanuaris kasvas

Kaire Reiljan

Jaanuari lõpuks oli Läänemaal 5,5 protsenti, mida on viimase poole aasta kõrgeim. Detsembri lõpuks oli tööpuudus Läänemaal 4,9%.

Jaanuari lõpu seisuga oli Läänemaal arvel 629 töötut, mida on 66 inimese võrra rohkem kui detsembri lõpus.

Eesti keskmine tööpuudus oli jaanuari lõpuks 4,8 protsenti. Kõrgeim oli jaanuaris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,9%) ja Valgamaal (8,6%) ning madalaim Harjumaal (3,5%) ja Tartumaal (3,6%).

Registreeritud töötute arv on jaanuaris kasvanud kõikjal Eestis, seda nii sesoonsetest teguritest tulenevalt kui ka töövõimereformi mõjul. Prognoosid näitavad, et töövõimereformi mõjul on 2017. aastal registreeritud töötute arv keskmiselt ligikaudu neljandiku võrra kõrgem, kui see oli eelnenud aastal.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid jaanuari lõpus lihttöölised (22%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).