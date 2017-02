Läänemaa koolid olid Eesti Koolispordi Liidu laskmismeistrivõistlustel edukad

Mati Seppi

Esikoha saanud Haapsalu põhikooli laskmisvõistkond Ketlin Lillepuu (vasakult), Kert Kallas, Anni Kallas, Karl-Armin Võsur. Foto erakogu

Eesti Koolispordi Liidu laskmismeistrivõistlustel olid Läänemaa koolid järjekindlalt esikolmikus ja ütlesid oma sõna medalite jagamisel.

Põhikoolide arvestuses osutus Eesti parimaks 780 silma kogunud Haapsalu põhikooli esimene võistkond. Oma panuse kooli võittu andsid: Anni Kallas, Ketlin Lillepuu, Karl-Armin Võsur, Kert Kallas. Teiseks jäi Rakvere põhikool 777 ja kolmandaks Käru põhikool 773 silmaga.

Palju ei jäänud medalist puudu ka neljandaks tulnud Haapsalu põhikooli II võistkonnal (Ele-Riin Niit, Liisalota Kroon, Johannes Jakobson, Hannes Bergman) ja üllatuslikult esmakordselt sellisel tasemel esinenud Nikolai kooli esindusel (Veronika Deykova, Anastassija Leppel, Jelizaveta Šhama, Jegor Vedenjapin).

Gümnaasiumide arvestuses olid oletatavalt favoriitideks Narva gümnaasiumid ja võitjaks tuligi Narva Vanalinna gümnaasium 791 silmaga. Teiseks jäeti Haljala gümnaasium 787 silmaga.

Kolmandaks pressis end Taebla gümnaasiumi esindus 781 silmaga, edastades vaid ühe silmaga Ülenurme gümnaasiumi ja kolme silmaga Elva gümnaasiumi. Taebla gümnaasiumi medalivõitu andsid oma panuse: Anete Loorits, Elari Tahvinov, Jander Korpe, Villem Rehkalt.

Võistkondliku edu tõi koolidele kõigi võistkonnaliikmete ühtlane esinemine. Selle tunnistuseks on fakt, et individuaalarvestuses seekord medaleid ei tulnud. Kõige lähemal olid sellele Haapsalu poisid Karl- Armin Võsur ja Hannes Bergman, kes said vastavalt 4. ja 5. koha.

Tüdrukute arvestuses oli meie parim Anete Looritsa Taeblast 8.kohaga.