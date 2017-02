Detailplaneeringu vastuvõtmine

Haapsalu linnavalitsus võttis 08.02.2017 istungil korraldusega nr 72 vastu Haapsalu Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu.

Planeeritav krunt pindalaga 4419 m² külgneb Lihula mnt viadukti ja sõiduteedega. Hoonestamata krundile on planeeritud rajada LNG jaam. Krundile ei ehitata mitte hooneid, vaid kuni 2 vertikaalset 25 m kõrgust mahutit, mille kogumaht jääb alla 50 tonni, 2 tehnoseadmete konteinerit, 2 LNG pumpa, 3 CNG puhvermahutit, 2 gaasitankurit ja tehnoloogiline torustik. Rajatiste ala ümbritsetakse metallpiirdega. Juurdepääsuteed ja platsid kaetakse killustik- või kõvakattega ja varustatakse välisvalgustusega. Krundile on planeeritud juurdepääsuteed, mis arvestavad perspektiivset ümbersõitu viadukti all asuvalt teelt Lihula maanteele. Määratud on haljastuse ja heakorra põhimõtted, kommunikatsioonide võimalikud lahendused. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe asjus, nii et ärimaa sihtotstarbele lisandub tootmismaa sihtotstarve.

Planeeringu kohta on koostatud riskianalüüs. Detailplaneering on nõuetekohaselt kooskõlastatud.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 25.02.–26.03.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8–17, reedeti kl 8–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).