Urmas Sukles on aasta turismiedendaja (9)

Toimetanud Kaire Reiljan

Sukles turismimessil Tourest aasta turismiedendaja tiitlit vastu võtmas. Foto Erik Peinar

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kuulutati täna reisimessil Tourest 2016. aasta turismiedendajaks, aasta turismiobjekt on sügisel uue peahoone avanud Eesti Rahva Muuseum.

Eesti Turismifirmade Liidu presidendi Külli Karingu sõnul on aasta turismiedendaja Urmas Sukles töötanud aastaid väsimatult selle nimel, et Haapsalu oleks linn, kus on mõnus puhata nii eestlastel kui ka välismaalastest turistidel.

“Haapsalu on tulnud väga tugevalt turismikaardile ning seal toimub palju põnevaid üritusi, seega on Urmas Suklese kaasabil saanud Haapsalust tõeline turismipärl, mille üle võime vaid uhkust tunda,” ütles Karing.

“Kui vaadata, kes selle auhinna välja andsid, siis see on Haapsalule ikka väga kõva tunnustus,” ütles turismiedendaja laureaat Urmas Sukles. “25 aastaga on Haapsalu areng olnud märkimisväärne ning sel suvel polegi naljalt leida nädalavahetust, kus Haapsalus ei toimuks kahepäevast suurüritust. Aga meil on veel pikk maa minna, et Eesti turismikaardile kustumatu jälg jätta.”

Aasta Turismiobjektiks valitud Eesti Rahva Muuseumi tähtsust riikliku turismiobjektina on Külli Karingu sõnul raske alahinnata. “Maja, mis sügisel Raadil lõpuks valmis sai, on juba kuulsust kogunud nii Eestis kui ka välismaal ning see tõeliselt märgiline koht, kuhu vähemalt ühe korra peaks juhtuma iga Eestis reisiv turist – olgu siis sise- või välisturist,” tunnustas Karing.

“Kohe pärast avamist oleksime võinud öelda, et tulime, nägime, võitsime, aga anname endale aru, et suur töö seisab veel ees ning tõelised võidud on alles tulevikus,” ütles ERMi direktor Tõnis Lukas. “Siinkohal tahan öelda suure tänu kõigile reisibüroodele ja -korraldajatele, kes on juba Eestisse tulnud külalisi meilegi suunanud, sest see on tõeline tükike Eesti ajalugu, mida tasub kindlasti näha igal turistil.”

ETFL annab aasta turismiobjekti tiitlit välja alates 1990. aastast ning aasta turismiedendaja tiitlit alates 1992. aastast. Parima objekti aunimetuse pretendent peab olema tuntud, omama prestiiži turismiturul ning tagama laitmatu klienditeeninduse. Turismiedendaja aunimetuse saaja on isik, kes tegutseb otseselt turismialase ettevõtluse küsimustega praktilisel või teoreetilisel tasandil. Isik peab mõjutama oma tegevusega Eestis või välisriikides oluliselt turismi positiivset arengut Eestis. Möödunud aastal nimetati parimaks turismiedendajaks Pärnumaa ettevõtja Peter Hunt ning parimaks turismiobjektiks Saaremaa ooperipäevad.

Reedest pühapäevani toimuval Tourestil osaleb ligi 500 eksponendi rohkem kui 20 riigist. Esmakordselt on messil esindatud Maldiivid ja Tiibet.

Tourest hõlmab kolme näitusehalli – peahalli, “Puhka Eestis” halli ning “Elamused ja maitsed” halli, kuhu on koondatud eheda eestimaise toidukraami pakkujad ning atraktsioonid lastele. Messi peahallis asuvad sel aastal esmakordselt reisiteemalised jutuväravad “Reisi targalt” ja “Reisiklubi”, kus inimestel on võimalik koos tuntud reisiprofessionaalidega arutada reisimisega seotud teemade üle, kuulata põnevaid reisilugusid ning saada soovitusi ühe või teise sihtkoha kohta.

Sel aastal toimub Tourest juba 26. korda, eelmisel aastal toimunud messi külastas kolme päeva jooksul kokku üle 25 000 inimese.