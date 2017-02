Oluline teada: kaskokindlustus ei kehti mitteametlikel jääteedel

Toimetanud Urmas Lauri



Jäätee- Foto: Urmas Lauri

Täna avas Maanteeamet esimese mere jääteena Haapsalu – Noarootsi jäätee. Kui ametlikel jääteedel liiklemine on kontrollitud ja turvaline, siis külmade saabudes sagenevad ka omal vastutusel ettevõetud sõidud erinevatel teistel jääkatte saanud veekogudel.

“Kui õnnetus juhtub väljaspool ametlikku teeliiklust, näiteks mitteametlikul jääteel, siis ei hüvita teadaolevalt ühegi seltsi kaskokindlustus sellise mõtlematu teoga tekitatud kahju,” ütles ERGO kindlustuse transpordikahjude grupi juht Rain Tomingas. Kui auto vajub vette väljaspool ametlikku jääteed, hüvitab liikluskindlustus vaid kaassõitjale tekkinud tervisekahju.

Kokku vastutab Maateeamet Eestis seitsme ametliku jäätrassi rajamise eest. “Need on vastavalt märgistatud ning liiklemine seal ohutusnõuetega kontrollitud. Oluline on järgida ka kellaaegasid, kui need on eraldi välja toodud. Väljaspool ametlikult avatud jääteed autoga veekogu jääl sõitmine toimub aga täielikult juhi omal vastutusel ning see pole kunagi ohutu. Samuti ei kehti kaskokindlustus näiteks põllule rajatud lumerajal,” lisas Tomingas.