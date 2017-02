Maanteeamet uurib võimalusi avada jäätee mandri ja Vormsi vahel (1)

BNS

Täna avatud Noarootsi jääteel käib tihe liiklus, kui ilm püsib, on lootust jääd mööda ka Vormsile pääseda. Foto Urmas Lauri

Maanteeamet uurib võimalusi avada teine mere jäätee mandri ja Vormsi saare vahele, teatas BNS.

"Veebruaris teeme uuringuid Rohuküla ja Sviby vahel ehk uurime, kas on võimalik rajada jäätee ka Vormsile," ütles reedel BNS-ile ameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla.

Reede hommikul avati esimene mere jäätee Haapsalu ja Noarootsi vahel. See 3,9 kilomeetri pikkune tee on avatud kella 7-17-ni ja sellel võivad liikuda sõidukid, mille tegelik mass on kuni 2,5 tonni.

Jaanuari viimasest nädalast on liiklusele avatud Peipsi järvel Laaksaare ja Piirissaare vaheline jäätee. Sellel võivad sõita sõidukid massiga kuni pool tonni ehk siis mootorkelgud, ATV-d ja teised kergemad sõidukid. Tee on avatud kell 8-16.30 ning see on tähistatud kuuseokstega.