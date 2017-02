Maanteeamet: avamata jääteedele ei tohi sõitma minna

Toimetanud Kaire Reiljan

Maanteeamet tuletab kõigile liiklejatele meelde, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik.

„Paneme kõikidele liiklejatele südamele, et avamata jääteel sõites pannakse nii enda kui kaasreisijate elu ohtu. Kuna paljudel trassidel on uuringud teostamata, rääkimata trassi tähistusest, võidakse planeeritud kursilt eksida ja sattuda õhukese jääga alale,“ ütles Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. „Samuti võib selline liiklemine kahjustada veel avamata jääteed.“

Avatud jääteede kohta leiab infot maanteeameti veebilehelt.