Haapsalu lillepoes Uus Lill valmivad lilleseaded nii Brüsselisse, Berliini, Helsingisse kui ka Moskvasse

Seadete autor on florist Anu Jakobson, kes on oma 20aastase karjääri jooksul juba algusest

peale osalenud põnevais ettevõtmistes, sealhulgas Kadrioru presidendilossi dekoreerimises.

Uus Lill saab tänavu 10aastaseks. Poele lisab

vürtsi asjaolu, et ägedaid kimpe seab nüüd ka Ville Jakobson, kes on ühtlasi klaasvitraažitööde meister ja menukaks osutunud enda disainitud vitraažlampide autor.

Oleme rõõmsad, et meil on tekkinud palju toredaid ja vahvaid püsikliente.

