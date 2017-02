Riiklikud spordi elutööpreemiad pälvisid Rein Haljand ja Rein Kirsipuu

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Valitsus otsustas täna, 9. veebruaril kiita heaks Eesti spordi nõukogu ettepaneku ja määrata riiklikud spordi elutööpreemiad ujumistreenerile, spordipedagoogile ja -teadlasele, olümpialiikumise arendajale Rein Haljandile ning jalgratturile ja jalgrattatreenerile ning jalgrattaspordi arendajale Rein Kirsipuule.

Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Elutööpreemiaid suurusega 40 000 eurot määratakse igal aastal kaks.

Ujuja, spordipedagoogi ja -teadlase ning sporditegelase Rein Haljandi esitas spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti ujumisliit. Haljand on kuuekordne Eesti meister ujumises ja kolmekordne Eesti rekordi omanik teateujumises. Poole sajandi jooksul on ta olnud Tallinna ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppejõud, hiljem kateedrijuhataja ning dekaan, aastast 2007 Tallinna ülikooli kinesioloogiaprofessor ja alates aastast 2012 emeriitprofessor. Oma akadeemilise tegevuse jooksul on Rein Haljand osalenud üle 2000 kehalise kasvatuse õpetaja õpetamisprotsessis, ta on korraldanud ka kahelise kasvatuse õpetajate ja ujumistreenerite täiendkoolitusi. Aastakümnete jooksul on kõik Eesti tippujujad saanud Haljandilt soovitusi tehnikavigade korrigeerimiseks, mis põhinevad veealusel ujumistehnika videoanalüüsil. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud sporditehnika analüüsi ja testimissüsteemi autor. Haljand on aastakümneid olnud Euroopa ujumistreenerite seminaride peakorraldaja ja pidanud loenguid välisriikides. Ta on muuhulgas olnud Eesti ujumisliidu juhatuse liige ja president, Eesti olümpiakomitee peasekretär ja treenerite kutsekomisjoni nõukogu liige ning rahvusvahelise kategooria spordikohtunik ja tegutsenud paljudel ujumise tiitlivõistlustel.

Endise jalgratturi, teenelise jalgrattasporditreeneri ja spordijuhi Rein Kirsipuu esitasid spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti jalgratturite liit ja Tartu linnavalitsus. Kirsipuu jalgratturikarjäär algas 1950. aastal spordiühingus Spartak, peagi jõudis Eesti meistritiitliteni ning võitis toonastel üleliidulistel spordiühingu võistlustel hõbemedali. Pärast sportlaskarjääri jätkas Kirsipuu jalgrattasporditreenerina ning aastail 1972 kuni 1988 ja 1993 oli ta Eesti koondise peatreener. Kirsipuu treeneritööd on tunnustatud nii Eestis kui ka varem üleliiduliselt teenelise treeneri aunimetustega. Tema tuntuim õpilane on jalgrattaspordi suurmeister, olümpiavõitja (Montreal 1972), maailmameister ja mitmekordne Rahutuuri võitja Aavo Pikkuus. Rein Kirsipuu on olnud Jalgrattaspordiföderatsiooni treenerite nõukogu esimees, jalgratturite liidu juhatuse liige ja asepresident. Ta on jalgrattaspordi edu ja pikaajaliste traditsioonide jätkusuutlikkuse alusepanija.

Aastapreemia määramisel arvestatakse möödunud kalendriaasta tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusse. Aastapreemia suurus on 9600 eurot ning iga-aastaselt määratakse neid kuus.

Spordi aastapreemia laureaadid

· kergejõustiklane Ksenja Balta – EM 4. koht, OM 6. koht kaugushüppes. Eesti parim naissportlane ja parim naiskergejõustiklane 2016. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

· vigursuusataja Kelly Sildaru – Eesti parim noorsportlane 2016. Esikohad ekstreemspordivõistlustel X Games ja Dew Tour, esikoht AFP naiste maailma edetabelis. Esitaja Eesti Suusaliit;

· kergejõustiklane Rasmus Mägi – OM 6. koht 400 meetri tõkkejooksus, Eesti parim meessportlane 2016. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit ja Tartu Ülikool;

· võrkpallur Kert Toobal – Eesti meeste võrkpallikoondise sidemängija ja kaptenina oluline panus Euroopa Liiga võitmisel ja pääsu tagamisel Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

· sõudetreener Matti Killing – Rio OMil pronksmedali ja EMil kuldmedali võitnud paarisaerulise neljapaadi treener. Eesti parim treener 2016. Esitaja Eesti Sõudeliit;

· sõudjad Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo – Eesti paarisaeruline neljapaadi meeskonna liikmed, OM 3. koht ja Euroopa meistritiitel, Eesti parim võistkond 2016. Esitaja Eesti Sõudeliit.

Spordi elutöö- ja aastapreemiate üleandmine toimub 24. veebruaril kell 13.30 Tallinnas, Teaduste Akadeemia saalis koos riigi kultuuripreemiate, teaduspreemiate ja Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.