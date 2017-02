MTA saadab üle 300 000 inimesele maamaksuteate

Toimetanud Urmas Lauri

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab sel ja järgmisel nädalal 302 984 inimesele 371 008 maamaksuteate. Suurem osa teadetest jõuab inimesteni e-kirja vahendusel, umbes 5000 inimesele saadetakse info maksuteate kohta SMS lühisõnumiga ning 70 000 inimesele saadetakse teade posti teel rahvastikuregistrijärgsesse elukohta.

Lühisõnumi saavad need isikud, kes eelmisel aastal esitasid füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniliselt ning kes on märkinud kontaktidesse oma mobiiltelefoni numbri, aga mitte e-posti aadressi. SMS teavituse sisus on info maamaksuteate koostamisest e-maksuametis/e-tollis, teate täpsema sisuga tutvumiseks tuleb e-maksuametisse/e-tolli siseneda ja seal teate avama.

„Saadame aasta-aastalt üha rohkem teavitusi elektroonilisi kanaleid kasutades ja ehkki paberil teadete arv on möödunuga võrreldes 6 protsenti väiksem, on 70 000 kirja ikkagi üsna märkimisväärne suurus. Tulude deklareerimisega seoses on hea aeg ka oma kontaktandmed e-maksuametis/e-tollis üle vaadata, et järgmisel aastal juba paberivaba teavitus saada,“ selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, peab tasuma 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust saab tasuda hiljemalt 3. oktoobriks. Kelleni ei ole maamaksu teade 25. veebruariks ühel või teisel viisil jõudnud, neil palub Liivamägi MTA-ga ühendust võtta: „Nii jõuame uue teate väljastada veel enne maksu tasumise tähtaega“.

Ka tänavu on maksumaksjal võimalus jätta osa tulumaksu tagastuse summast maamaksu katteks. Kui tuludeklaratsiooniga on kõik korras, siis tagastame ülejäänud tagastamisele kuuluva tulumaksu tavapärases tempos. Maamaksuteadetega seotud küsimuste puhul palume pöörduda maksu- ja tolliameti maamaksu infotelefonile 880 0816 või kirjutada maa@emta.ee. Maa maksustamise ja maksuvabastuste rakendamisega seotud küsimustega palume pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole. Rohkem infot maamaksu kohta leiate maksu- ja tolliameti kodulehelt.