Kullamaa noormees avas Uuemõisas õigusbüroo

Urmas Lauri

Veebruaris avas Juss Õigusabi OÜ oma kontori Uuemõisa autokeskuse teisel korrusel.

"Peamiselt nõustame eraisikuid ja korteriühistuid," ütles Juss Õigusabi asutaja ja omanik Jaanus Ratas (pildil). "Tsiviilõigus, perekonnaõigus, võlanõustamine – need on eraisikutel populaarseimad."

Ratase sõnul on üle poole probleemidest, mille lahedamiseks tema ettevõttelt abi loodetakse saada, seotud perekonnaga. "Elatusabinõuded, lastehoolduse vaidlused, pärimine, kaasomandi jagamine, need on populaarsemad," nentis Ratas.

Teiseks suureks sihtrühmaks, kes Juss Õigusabilt õigusalast nõu soovivad saada, on korteriühistud. Ratase sõnul nende suurimaks probleemiks üürnikelt võlgade kättesaamine.

"Ka kohtuasjadega tegeleme," loetles Ratas oma ettevõtte tegevusvaldkondi.

Jaanus Ratas ütles, et ise on ta pärit Kullamaa vallast. "Seitse aastat olin vahepeal Tallinnas, nüüd olen tagasi Läänemaal," lausus Ratas. "Ettevõte asutasin poolteist aastat tagasi, seni on Juss Õigusabi klientidega suhelnud peamiselt veebi kaudu. Kliente tuli järjest juurde, ning nii saigi kontoriruum soetatud."

Juss Õigusabis on lisaks Jaanus Ratasele ametis Marilin Palts. "Tema kaudu [tel 5805 6388 või meilitsi] on abisoovijal mõistlik kontorikülastuse aeg kokku leppida," soovitas Ratas.

Õigusbüroo omanik Jaanus Ratas on pärit Kullamaa vallast, ta on lõpetanud Kullamaa keskkooli ning omandanud õigusteaduse bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis. "Haldusõiguslikud teadmised on muu hulgas täienenud seoses seitsmeaastase volikogu liikme kogemusega Kullamaa vallavolikogus," selgitas Ratas õigusbüroo veebilehel.

Õigusteaduse magistrikraadiga Marilin Palts töötas enne Juss Õigusabiga liitumist pea kaks aastat Haapsalu kohtumajas maksekäsuosakonnas.