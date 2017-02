Haigla, Koidula, Nurme ja Jalaka bussipeatus on 10.–12. veebruaril suletud

10., 11. ja 12. veebruaril suunatakse bussiliiklus Metsa tänavalt ümber Tallinna maanteele ja Posti tänavale kaevetööde tõttu Nurme ja Metsa tänava ristmikul. Seetõttu ei läbi linnaliini nr 3 bussid Haigla, Koidula, Nurme ja Jalaka bussipeatust. Linnaliini nr 3 buss peatub neil päevadel ajutiselt Niine, Veetorni ja Vaba bussipeatuses.

Palume sõitjail olla tähelepanelik ja varuda bussipeatusse jõudmiseks rohkem aega.

• Haigla – lähimad on Okase muuseumi ja Vaba peatus.

• Koidula – lähimad on Okase muuseumi, Vaba ja Veetorni peatus.

• Nurme – lähim on Veetorni peatus.

• Jalaka – lähimad on Veetorni, Kastani kaupluse ja Niine peatus.

AS Viimsi Keevitus