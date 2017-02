Adams: valitsus on haldusreformi parandamise asemel seda täitma asunud

BNS



Jüri Adams. Foto: Vikipeedia/Rene Riisalu

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni saadik Jüri Adams sõnas, et keskerakondlase Jüri Ratase juhitud valitsus on selle asemel, et asuda parandama eelmise ministri Arto Aasa haldusreformi seaduse puudujääke, asunud seda seadust täitma.

“Valitsus on teinud kahte sorti ühinemisettepanekuid, ühed on sellised, mida Ratase juhitud valitsus tegelikult ei taha teha, ainult mängib ettepaneku esitamist ja ootab seaduse kohaselt valdadelt mitu kuud vastust, kus vallad peavad oma erandivajadust tõestama,” sõnas Adams pressiesindaja teatel. “Kui tuleb eitav vastus, siis käitub valitsus edasi kuidagi teistmoodi.”

Teisi ühinemisettepanekuid võtab praegune valitsus Adamsi sõnul ise tõsiselt ning võimalik, et vahepeal on keskel ka mingi kolmas rühm, mille suhtes ei minister Mihhail Korb ega teised ministrid ei tea isegi mida nad peaksid tahtma.

Adamsi sõnul on siin tegemist moraali küsimusega. „See ei ole tõsiselt võetav riigijuhtimine, sellises liitmisplaanis on koos nii mängulisus kui ka silmakirjalikkus,“ ütles ta.

Valitsus otsustas täna teha kokku 22 ettepanekut valdade sundliitmise osas.

Vabaerakond esitas jaanuaris parlamendi menetlusse eelnõu, mille sisu on anda valitsusele sujuvam võimalus haldusreformi erandite tegemiseks. Vabaerakonna hinnangul on suur osa haldusreformi vigadest seotud 5000 elaniku nõude väga jäiga rakendamisega ning mõistlike erandite välistamisega.

Jüri Adamsi sõnul tuleb muuta kehtiva haldusreformi seaduse paragrahvi, kus on loetletud vähesed lubatud võimalused haldusreformi baaskontrollarvudest erandite tegemiseks.

“Pakkusime sellele lõikele uue teksti, et loobume üksikutest eranditest ja anname valitsusele täieliku võimaluse teha kõikvõimalikke mõistlikke erandeid, mis võiks selle haldusreformi teises faasis olla vajalikud,“ rääkis Adams.

Haldusreformiga ettenähtud kohalike omavalitsuste sellised sundliitmised, mis lähtuvad elanike miinimumarvust, territooriumi miinimumsuurusest ja teistest seadusega ettenähtud jäikades kriteeriumitest, ei ole paljudel juhtudel teostatavad nõnda, et tekiksid uued püsivad ja toimivad omavalitsusüksused, rääkis Adams. Samas on mitmel juhul mõistlikud ühendamisvõimalused olemas, aga kehtiv seadus ei luba. Eelnõu annab valitsusele paindlikumaid õigusi liita omavalitsusi mõistlikult ja kohalike eripäradega paremini arvestades.