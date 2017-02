Vastsündinud saavad endale automaatselt perearsti

Toimetanud Urmas Lauri



Beebi. Evan Amos / Wikipedia

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse, millega määratakse vastsündinud edaspidi koheselt ema perearsti nimekirja. Sellega muutub lapsele perearsti saamine lihtsamaks, kuna vanemad ei pea eraldi täiendavate taotlustega tegelema.

Kui seni on lapsevanemad pidanud ise esitama avalduse oma lapse lisamiseks perearsti nimistusse, siis nüüd lisatakse vastsündinud perearsti nimekirja automaatselt. Nendel juhtudel, kus emal pole perearsti, tegeleb lapse nimistusse määramisega sünnitusabi osutaja koostöös terviseametiga. Kõigile lapsevanematele jääb endiselt võimalus avalduse alusel perearst valida.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul tagab see muudatus võrdse tervisekaitse kõigile lastele. „Edaspidi ei jää enam ükski laps perearstita, kuna vastsündinu lisatakse automaatselt ema perearsti nimekirja,“ selgitas Ossinovski.

Ministri sõnul aitab muudatus eelkõige riskigrupis olevaid lapsi ja nende varajane märkamine terviseprobleemide ennetamiseks on äärmiselt oluline. „Perearstid saavad edaspidi informatsiooni kõikide vastsündinute kohta ja nii on perearstil oma meeskonnaga võimalik õigeaegselt kontrollida vastsündinu tervislikku seisundit,“ ütles minister. Seni on olnud juhuseid, kus vastsündinu perearsti nimistusse määramine viibib ja ka perearstil puudub vastsündinu kohta igasugune info.

Ühtlasi antakse seadusemuudatusega ligipääs tervise infosüsteemile (TIS) neljanda kursuse lõpetanud arstiõppe üliõpilastele, kes töötavad arsti abilisena ehk abiarstina. Ligipääs võimaldab abiarstina töötaval ja ravis osaleval üliõpilasel siseneda TIS-i oma ID-kaardiga ning näha patsiendi olulist terviseinfot, sh varasemaid haigusi ja allergiaid. Sellega saavad tudengid abistada arsti rohkem ning omandada väärtuslikke kogemusi raviprotsessis tegutsemiseks.