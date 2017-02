Saarlane kaitses Haapsalu uisumaratoni tiitlit

Kristjan Kosk

Uisumaratoni võitis Kuido Koppel. Foto: Arvo Tarmula

Saaremaa mees Kuido Koppel triumfeeris teist korda Haapsalu merejääl korraldatud 27kilomeetrisel uisumaratonil. Kiireim läänlane Margus Nerman lõpetas kuuendana.

Pühapäeva keskpäeval Vasikaholmi rannas merejääl peetud Haapsalu teisel uisumaratonil kihutas Koppel koos oma konkurendi Lauri Koortiga esimestel meetritel teistest ette. Pärast esimest 9kilomeetrist ringi oli nende edu teiste ees ligi kaks minutit. Paarisrakendina läbiti ka teine ring ja lõviosa kolmandastki. Umbes kilomeeter enne finišit lisas Koppel tempot ja jättis Koorti selgelt enda selja taha. Koppeli ajaks märgiti 1.03,54, Koort kaotas talle üheksa sekundit.

Rajalõik, kus Koppel konkurendi maha jättis, oli krobeline ja nõudis võistlejailt head uisuvalitsemise oskust. „Nägin, et konkurent oli krobedal rajalõigul veidi hädas. Siis sai mulle selgeks: nüüd tuleb minna,” ütles Koppel. „Koort on tuntud kui hea sprinter ja viimase sirge peale poleks tahtnud lõpplahendust jätta.”

Matkauisu eelis

Koppel tunnistas, et ka teiseks jäänud mehel oli tema võidusse suur panus. „Tuulisel merejääl saime vaheldumisi üksteise selja taha tugeva vastutuule eest peitu pugeda,” ütles Koppel. Kolmandana lõpetas Alar Nigul, kes kaotas kahele esimesele juba üle nelja minuti.

Kiireim naine Haapsalu uisumaratonil oli Sandra Alusalu. Ajaga 1.08,38 oli ta üldarvestuses viies. Mullu õnnestus Sandra Alusalul koos Koppeliga teistest ette kihutada, tänavu see ei kordunud. Alusalu rääkis pärast finišit, et juba soojendusel sai selgeks, et Koppeli tuulde täna võtta ei õnnestu.

„Koppel sõitis ühe soojendusringi matkauiskudega, teise aga kiiruiskudega. Võistluseks valis ta matkauisud,” sõnas Alusalu. Ta selgitas, et avaveele kohaselt oli jää krobeline ja eelise said just matkauisuga startijad. „Minul valikut ei olnud, sest olin kaasa võtnud ainult kiiruisud,” teatas ta. Kõigest hoolimata jäi Alusalu maratoniga väga rahule.

Läänlastest osutus kiireimaks kuuendana lõpetanud Margus Nerman, kes läbis 27 km ajaga 1.11,09. „Loomulikult on üllatus, et nii etteotsa suutsin uisutada,” rõõmustas Nerman. „Natuke on kahju, et meie kolmik ees sõitvast pundist maha jäi.”

Uisutamine on lahe

Nerman uisutas suurema osa rajast kaheksandal kohal, aga finišiheitluses suutis ta end kuuendaks pressida. Nerman rääkis, et kartis, et mängis oma trumbi maha viimasel tagasirgel, kui vedas pikalt vastutuules oma gruppi. Endalegi üllatuseks oli Nerman finišis oma grupi meestest kõige väledam. Kolmas läänlane oli üldarvestuses 15. kohaga lõpetanud Toomas Teesaar.

Läänemaa naistest oli kiireim pigem suusatajana tuntud Kadri Lukk ajaga 1.34,02. Üldarvestuses andis see 39. koha. „Uisutamine on lahe. Peab tunnistama, et sellistel lumeta talvedel isegi lahedam kui suusatamine,” teatas Kadri Lukk sotsiaalmeedias.

Enne uisumaratoni põhidistantsi tehti ka 6,5kilomeetrine rahvasõit. Selle võitis ülekaalukalt Mirjam Kander. Üldse lõpetas põhisõidu 72 ja rahvasõidu 48 uisutajat.

Kasti

Läänlased Haapsalu teisel uisumaratonil esimese 40 hulgas

6. Margus Nerman

14. Toomas Teesaar

18. Marko Ulla

24. Agu Lehemaa

27. Jüri Saatmäe

29. Tauno Riibak

31. Ülar Valksaar

39. Kadri Lukk