Noarootsi jääteed lähema paari päeva jooksul veel avada ei saa

Urmas Lauri

Jäätee tähistamine. Foto: Arvo Tarmula

Maanteeameti Lääne regiooni hooldeosakonna peaspetsialist Tiit Ruut ütles, et ta ei oska ennustada, millal üle jää Haapsalust Noarootsi sõita saab. Jäätee avamiseni võib Ruudu sõnul kuluda veel vähemalt paar päeva. „Kui tingimused on soodsad,“ täpsustas ta ja lisas, et maanteeameti eeltöö jäätee avamiseks on tehtud, jäätee ehitajaga leping sõlmitud.

„Ma ei oska praegu öelda, millal autoga Haapsalust üle jää Noarootsi sõita saab,“ nentis Ruut, kes käis jäätee ettevalmistusega täna hommikul tutvumas. „Paralepa Sadam on alustanud ettevalmistustöödega. Soojak on Haapsalus jäätee pealesõidu juurde toodud, mere peal on jääteeehitaja trassi ka osaliselt märgistanud,“ kirjeldas Ruut. „Minuni pole veel jääuuringud jõudnud, kuid enne uuringuandmete esitamist ei saa edasi liikuda.“

Ruut selgitas, et kui jääuuringute tulemused kinnitavad, et trassi saab avada ning jääteemeister on tee nõuetekohaselt tähistanud, esitatakse 24 tundi enne trassi avamist vastav teade maanteeametile.

Jääteed Eestis