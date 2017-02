Mart Helme: riigiametid vajavad puhastuskuuri

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Mart Helme. Foto Arvo Tarmula

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme sõnul tuleks Eesti riigiametite juhtkondades läbi viia puhastuskuur ja võtta riigi raha raisanud ametnikud vastutusele.

„Läinud aasta sügisel avaldati uuring, mille kohaselt Eesti rahva usaldus riiklike institutsioonide vastu on hakanud langema. Viimasel ajal aga on paljastatud Eesti tippametnike kuritarvitusi sellises mahus, et kui me sama tempoga jätkame, pole enam alust kõnelda Eestist kui euroopaliku poliitilise kultuuriga riigist. Pigem langeme banaanivabariikidega samasse liigasse,“ leiab Helme.

Helme sõnul on skandaalne, kuidas rahva raha raiskamiselt tabatud Eesti tippametnikud pääsevad igasuguse karistuseta ning liiguvad muretult ühelt kõrgelt ametipostilt teisele. # „Juhan Parts põletas miljonite viisi maksumaksja raha küll Eesti Energia virtuaalahjudes, Estonian Airis ja praamihangetes, kuid jätkab Euroopa kontrollikojas. Eesti mereväes salakaubaveoga tegelenud miinijahtija Sakala skandaali tõttu tagasi astuma pidanud mereväe ülem sai kõrge positsiooni Kaitsejõudude peastaabis,“ toob Helme näiteid.

„President Ilvese talule ebaseadusliku toetuse määramisega seotud Maria Alajõe jätkas EAS-ist lahkumise järel Riigikogu kantselei juhatajana ja kandideerib ka järgmiseks ametiajaks. Endine presidendikantselei ülem Siim Raie, kes on kaasvastutav „ärmatamise“ ja küsitavate krediitkaardikulutuste võimaldamise eest, jätkab muinsuskaitseameti direktorina.“

Helme sõnul ei tohi ühiskond tippametnike vastutustundetuse ja ringkäendusega leppida. „Kui vastutusest hakkavad pääsema poliitikud ja ametnikud, pole mõtet imestada, kui vastutusele ja seaduskuulekusele hakkavad vilistama ka kodanikud. Ja see ei ole enam Eesti, mis elaks kooskõlas õigusriigi põhimõtetega.