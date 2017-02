Ilmateenistus: uue nädala alguses on taas oodata plusskraade

Toimetanud Urmas Lauri

Jäälilled. Foto: Urmas Lauri Kui sel nädalal läks ilm järsult külmaks ning pakane püsib terve nädala, siis järgmise nädala algus pakub taas ka väheseid plusskraade, prognoosib riigi ilmateenistus.

Täna katab võimas kõrgrõhuala kogu Põhja-Euroopat ja selle servas on Eestis ilm sajuta, selge taevaga ja väga külm. Idakaare tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb öösel vahemikku -13 kuni -18, Kagu-Eestis -20 kraadi ümbrusse, vaid saarte on õhutemperatuur veidi kõrgem. Päeval näitab termomeeter -5 kuni -10 kraadi.

Neljapäeval (9. veebruaril) nihkub küll Läänemere kohale väheaktiivne madalrõhulohk, kuid selle tihedad sajupilved Eestini ei jõua. 60-ndast laiuskraadist põhja pool valitseb võimas kõrgrõhuala ja selle serv katab Eesti idaosa ning hoiab ilma olulise sajuta, üksnes Soome lahe rannikul võib kohati nõrka lund pudeneda. Idakaare tuul on tuntavam eelkõige Lääne-Eesti saartel, sisemaal püsib võrdlemisi rahulik ilm. Õhutemperatuur on öösel -10..-15, meretuulega rannikul kuni -7, päeval tõuseb -3..-8°C-ni.

Reedel (10. veebruaril) on ülekaalus kõrgrõhuvöönd ja ilm Eestis on ikka põhiliselt sajuta. Õrna lund võib pudeneda Soome lahe ääres ja ka Eesti idaservas. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel saarte rannikul -5°C ümbruses, sisemaal -8..-13, kohati võib veel -15°C-ni langeda, päeval -2..-7°C.

Laupäeval (11. veebruaril) liigub kõrgrõhkkond Eesti kohale, aga jääb tasapisi nõrgemaks ning taevas kattub õhukese pilvekihiga. Vaikse ja pilvise ilmaga on öine õhutemperatuur -5..-9, öö hakul Lõuna-Eestis kuni -11°C ümbruses, päeval -2..-6°C.

Pühapäeval (12. veebruaril) nihkub kõrgrõhuala lõuna poole. Kuid põhja poolt survestav madalrõhkkonna mõju tõenäoliselt üle Soome lahe ei ulatu ning ilm püsib enamasti sajuta. Öö on vaikne, päeval võib läänekaare tuul tuntavamaks muutuda. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, päeval -2..-6°C.

Esmaspäeval (13. veebruaril) kõrgrõhkkond kaugeneb lõuna-kagu suunas ja madalrõhkkonna surve suurenemisel tugevneb läänekaare tuul ning sajab nõrka lund. Õhutemperatuur on öösel 0..-6, päeval -2..+1°C.

Teisipäev (14. veebruar) tuleb kõrg- ja madalrõhkkonna piirimail olulise sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, Kagu-Eestis võib paar-kolm kraadi madalam olla, päeval -2..+1°C.