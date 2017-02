Veekatkestus Haapsalus

Haapsalu Veevärk AS teatab, et veetorustike remonditööde tõttu on laupäeval, 11. veebruaril kell 13–17 veekatkestus Haapsalu linnas järgmiselt:

• Metsa tn (lõigul Haava tn – Metsa kauplus k.a)

• Nurme tn (lõigul Põllu tn – Metsa tn)

Palume vabandust ja jääme lootma teie mõistvale suhtumisele.

Haapsalu Veevärk AS