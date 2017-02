Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööd

Haigla, Koidula, Nurme ja Jalaka bussipeatus on 10.–12. veebruaril suletud

10., 11. ja 12. veebruaril suunatakse bussiliiklus Metsa tänavalt ümber Tallinna maanteele ja Posti tänavale kaevetööde tõttu Nurme ja Metsa tänava ristmikul. Seetõttu ei läbi linnaliini nr 3 bussid Haigla, Koidula, Nurme ja Jalaka bussipeatust. Linnaliini nr 3 buss peatub neil päevadel ajutiselt Niine, Veetorni ja Vaba bussipeatuses.

Palume sõitjail olla tähelepanelik ja varuda bussipeatusse jõudmiseks rohkem aega.

• Haigla – lähimad on Okase muuseumi ja Vaba peatus.

• Koidula – lähimad on Okase muuseumi, Vaba ja Veetorni peatus.

• Nurme – lähim on Veetorni peatus.

• Jalaka – lähimad on Veetorni, Kastani kaupluse ja Niine peatus.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöid tehakse järgmistel tänavatel

• Lahe tn 34, 36 ja 38 – eeldatav lõpp 9. veebruaril. Takistatud kohalike elanike juurdepääs.

• Õpetaja tn (Õpetaja 6a – Lihula mnt) – eeldatav lõpp 10. märtsil. Suletud pool tänavat.

• Jaani tn – Lossiplats – eeldatav lõpp 10. märtsil. Võimalik, et buss nr 1 lõpetab oma marsruudi üks peatus enne Lossiplatsi. Palun jälgida ajutist liikluskorraldust ja teavitusi.

• Saue tn – eeldatav lõpp 13. veebruaril.

• Nurme tn – algus 10. veebruaril Metsa ja Nurme tn ristist. Eeldatav lõpp aprillis. Ehitustööde tõttu muutub liikluskorraldus (buss muudab marsruuti) ning 10. veebruaril on planeeritud veesulgemine.

Tööde ajal on Nurme tänav suletud. Kohalikele elanikele üritame tagada sissepääsu koju autoga.

Küsimuste korral pöörduda ASi Viimsi Keevitus esindaja Veera Petrova poole telefonil 5912 4777.

Tänavate sulgemine

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööde tõttu on liiklus suletud järgmiselt:

• Jaani tn – lõik Lossiplats – Vee tn, ümbersõit mööda Kooli tn.

• Saue tn – lõik F. J. Wiedemanni tn – Suur-Lossi tn, ümbersõit mööda F. J. Wiedemanni ja Lahe tn.

• Õpetaja tn – lõik Õpetaja 6a – Lihula mnt, osa tänavast suletud, saab mööda sõita.

• Nurme–Metsa tn ristmik, suletakse 9.–12. veebruaril, ümbersõit mööda Haava ja Niine tn.

Palume tekitatud ebameeldivuste pärast vabandust.

AS Viimsi Keevitus