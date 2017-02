Mihhail Korb: kui Koonga ja Varbla oleksid otsustanud minna Läänemaa koosseisu, siis lõhuksime ju Pärnumaad (4)

Toimetanud Urmas Lauri

Minister Mihhail Korb andis Läänemaal viibides üle ka Lääneranna valla sildi. Lääneranna ühendab Koonga ja Varbla valda Pärnumaalt ja Lihula ning Hanila valda Läänemaalt. Üheskoos liigutakse aga Pärnumaa alla ning Pärnumaa piir hakkab kulgema mööda Kasari jõge. Foto: Urmas Lauri

Riigihaldusminister Mihhail Korb ütles Postimehele, et haldusreformi käigus muutus 500 elaniku piiri ületamine paranoiliseks. "Arvan, et asjadesse tulebki suhtuda loovamalt," ütles minister tänases Postimehes avaldatud intervjuus.

Postimehe ajakirjanik uuris ministrilt, miks on vaja lõhkuda ajaloolise järjepidevusega Läänemaad.

"Mina sellega mingit kokkupuudet ei oma. Seaduses on kirjas, et maakonnavalik on kokkuleppe üks osa. Kuidas omavalitsused kokku leppisid, nii peab ka olema. Kui neli valda leppisid kokku ja ülejäänud kaks valda oleks otsustanud minna Läänemaa koosseisu, siis lõhuksime ju Pärnumaad," nentis Korb. "Proportsionaalselt poleks see lõhkumine võib-olla nii suur nagu Läänemaal, aga Pärnu seisukohast toimuks siiski samamoodi lammutamine. Omavalitsusjuhid ise otsustasid nii ning toetusid seda tehes kindlasti rahva soovidele, sest suurem liikumine toimub Pärnu suunal. Ma saan ajaloolistest põhjustest aru, aga ma ei näe mingit põhjust seda takistada. See on juba eelmise koalitsiooni ajal seadusesse sisse pandud."

Sundliitmised on Korbi sõnul keeruline küsimus. "Kindlasti on neil, kes soovivad üksinda jääda, võimalus erandit taotleda ja suur osa seda ka teeb. Toome näiteks Pala valla. See on veidi üle tuhande elanikuga vald, aga kõik hooned on korralikud, lasteaed on korras, omavalitsus ei ole võlgades – seal on kõik korras. Naabervaldadel aga on samas suured rahalised probleemid. Mõneti võiks tõesti saata Pala valla juhi teist valda juhtima, et ta teeks ka mujal asjad korda. Aga ma saan Pala murest aru, sest seaduse järgi peaksid nad liituma valdadega, millel on suured probleemid. Kohalikud soovivad selgelt erandit saada ning valda vaadates võivadki nad enda üle uhked olla. Sellist otsust on mul emotsionaalselt väga raske teha," lausus minister Korb. "Täpselt samasugused omavalitsused, kus kõik toimib ja on korras, on ka Hiiumaa vallad. See ongi selle reformi nõrk külg – kõik saavad öelda, et meil on ka tuhat inimest ja miks me erandit ei saa. See on täiesti õigustatud küsimus."

