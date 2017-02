Linnapea tähistab Haapsalus, maavanem Lihulas (1)

Kaire Reiljan

Lihula kultuurimaja. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu linn otsustas tänavu korraldada Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu omapäi, Lääne maavanem ja Läänemaa omavalitsusliit teevad oma vastuvõtu Lihulas.

Pärnu maavanem on omakorda kutsunud Lõuna-Läänemaa vallajuhid aastapäeva vastuvõtule Pärnusse. 23. veebruaril korraldavad Pärnu maavanema, Pärnu linnapea ja Pärnumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees vastuvõtu ligemale 800 inimesele, sest just nii palju rahvast mahutab Pärnu kontserdimaja.

Linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbuse sõnul otsustas linn eraldi peo kasuks seetõttu, et ühinemise eel on see Haapsalul viimane kord sellisel kujul korraldada vabariigi aastapäeva vastuvõtt. „Teeme ühe suure ja väärika peo,” ütles Parbus.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese ja volikogu esimehe Andreas Rahuvarmi vastuvõtt on Haapsalu kultuurikeskuses 23. veebruaril. Kutseid vastuvõtule on linnavalitsus välja saatnud 500 ringis. Haapsalu linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtu eelarve jääb Liina Põllu sõnul 8000 ja 10 000 euro vahele.

Lääne maavanema Neeme Suure ja Läänemaa omavalitsusliidu esimehe Deiw Rahumäe ühine vastuvõtt tuleb 22. veebruaril Lihula kultuurimajas.

„Kuniks meil veel on Lihula,” nimetas Lääne maavalitsuse kultuurinõunik Kristi Erkmann ühe põhjuse, miks vastuvõtt sel korral Lihulas tuleb. Maavanema ja omavalitsusliidu vastuvõtu kutseid on laiali on laiali saadetud 300. Päris sendi pealt ei ole eelarve veel koos, aga summa jääb alla 5000 euro.

