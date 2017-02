Kolmandas voorus võitsid Nõva ja Haapsalu

Kristjan Kosk

Läänemaa korvpalli meistrivõistlusi vilistab Rudolf Lumiste. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa korvpallimeistrivõistluste kolmandas voorus alistas Nõva kindlalt Lihula. Haapsalu korvpallikool oli napilt parem Tradilost.

Nõva ja Lihula kohtumine kujunes vägagi ühepoolseks. Kohtumine lõppes 91:53 Nõva võiduga. Argo Orumaa viskas 27 ja Andreas Märtson 22 punkti.

Hoopis huvitavamaks kujunes mäng Haapsalu korvpallikooli ja Tradilo vahel, mis lõppes napi 81:79 korvpallikooli võiduga. Tradilo parim oli Gejor Ender, kes viskas 35 punkti ja hankis 10 lauapalli. Haapsalu korvpallikooli ridades hiilgas Dmitri Tšerepanov, kes kogus 32 punkti.

Pärast kolmandat vooru juhib meistrivõistlusi Nõva, kes on võitnud kõik kolm mängu. Neile järgneb Haapsalu korvpallikool, kes on samuti tunnistanud ainult võite. Ühe võidu on saanud hiidlaste korvpalliklubi Askus. Lihula ja Tradilo on seni veel võiduta.