EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017. aasta taotlusvoor

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017. aasta taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 205 882 €

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 230 541 €

3. Majandustegevuse mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 184 953 €

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 40 588 €

5. Kalanduse/merenduse traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 135 294 €

Toetusvahenditele on lisatud 2016. aasta jääk.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 13.–17. veebruaril 2017.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil

Haapsalu, Nurme 2, kell 9–16.

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil 90501 Haapsalu, Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 17. veebruari postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressil info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu 17. veebruarini kl 19.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee taotlusvormide ja nõutavate dokumentide alajaotusest või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.



Projektitoetust saavad taotleda need juriidilised (kalandussektori- ja sektorivälised) isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi vallas) või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu kinnitatud 9-liikmeline hindamiskomisjon kriteeriumite alusel.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonil 528 6024 ja 5301 9815, e-postiga info@lrs.ee või äripäeviti MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu, Nurme 2. Kohtumisteks palume ette kokku leppida. Valiku abimaterjale taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee abimaterjalide ja nõustamisvõimaluste alajaotusest.