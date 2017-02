Väinameri on veel osaliselt jäävaba

Urmas Lauri



Jääkaart: riigi ilmateenistus

Riigi ilmateenistuse andmeil on Väinameri siiani osaliselt jäävaba. Tihe jää on Hiiumaa ja Saaremaa ning ka Vormsi lõunarannikul, Väinamere keskosa on praegu veel jäävaba. Tänane külm on lahtise vee küll jääkirmega katnud, kuid jääkaardil tähistatakse seda väga hõreda jääna. Väga tihe jää on Läänemaa rannikul, kinnisjääga on kaetud nii Matsalu kui ka Haapsalu laht.