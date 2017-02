Rannarootsi keskuses avab uksed Jyski kauplus

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Haapsalu Rannarootsi keskuses avab kevadel uksed rahvusvaheliselt tuntud kodukaupade keti Jysk kauplus, tuues Läänemaale Taani sisustuskvaliteedi. Jyski kauplus hakkab keskuses tegutsema 1100 ruutmeetril, millele lisandub 300 ruutmeetrit suveala. Klientide teenindamiseks luuakse 10 uut töökohta.

Rannarootsi keskuse juhataja Kätlin Sasse sõnul toob Jyski lisandumine kaasa uute külastajate huvi seoses laienenud kaubavalikuga, mida varasemalt pole Läänemaal pakutud ning koos uue poega muutub Rannarootsi keskuse sise osa, kus osad kauplused kolivad uutesse ruumidesse.

“Oleme Jyski otsuse üle Rannarootsi keskuses kauplus avada väga rõõmsad, sest võrreldava valiku ja kvaliteediga kodukaupade poodi piirkonnas seni ei olnud,” ütles Sasse. “Koos Jyski saabumisega anname tervele keskusele värske ilme, et pakkuda oma klientidele veelgi paremat ja mitmekülgsemat teenust,” sõnas Sasse.

Taanist alguse saanud Jyski on üks maalima kiiremini kasvavatest jaemüügipoekettidest. Jysk pakub laia valikut kodukaupu, aidates sisustada kõiki eluruume esikust vannitoani. Rannarootsi keskuse Jysk on keti üheksas kauplus Eestis.

Jyski Baltimaade ja Valgevene piirkonna tegevjuht Dace Zundure märkis, et kasvamise Eestis võimaldab klientide lojaalsus ning ettevõtte Skandinaavia juured.

“Jyski arengu südames on meie kliendid ja töötajad. Olen rõõmus ja põnevil võimalusest tuua Jysk Rannarootsi keskuse klientideni ja pakkuda neile laia valikut kodukaupu. Ootan uue Jyski kaupluse avamist väga,” lausus Zundure.

Rannarootsi keskuse eesmärk on pakkuda külastajatele mitmekülgset valikut kaupadest ja teenustest, kattes kõik olulisemad toodete ja teenuste kategooriad. Võimalus sooritada kõik ostud ühest kohast on mugav ning säästab aega. Rentnike valiku puhul on silmas peetud nõudluse olemasolu, müüdavate kaupade kindlat kvaliteeti, kaubamärkide tuntust ja vastavust siinse tarbijaskonna ootustele ning optimaalset hinnataset. Rannarootsi keskuse suurim rentnik on Selver. Rannarootsi keskus avati 2010. aastal.