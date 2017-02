Lääne Elu paberleht teisipäeval, 7. veebruaril

Kaire Reiljan

Linnapea vastuvõtt on Haapsalus, maavanema oma Lihulas

Haapsalu linn otsustas tänavu korraldada Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu omapäi, Lääne maavanem ja Läänemaa omavalitsusliit teevad oma vastuvõtu Lihulas. Linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbuse sõnul otsutas linn eraldi peo kasuks seetõttu, et ühinemise eel on see Haapsalul viimane kord sellisel kujul vabariigi aastapäeva vastuvõttu korraldada. „Teeme ühe suure ja väärika peo,” ütles Parbus.

Läänemaa ühistupoed saavad pangakontoriteks

Sügisest hakkab Eesti tarbijaühistute keskühistu ehk Coop Eesti pakkuma Konsumi ja A ja O poodides pangateenuseid. See juhtub ka Lihula ja Haapsalu tarbijate ühistu kauplustes.