Kaitseväe juhataja allkirjastas Koreas ühiste kavatsuste lepingu liikursuurtükkide hankeks (2)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

K9 Kõu. Foto vikipeedia

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras allkirjastas täna Soulis Korea vabariigi kaitsehangete administratsiooni juhi Lee Young-Geoliga ühiste kavatsuste lepingu, mis loob eeldused 155-mm liikursuurtükkide K9 Kõu hankeläbirääkimiste alustamiseks.

"Kaitseväe jaoks on eelkõige oluline, et soetatav relvasüsteem täiendaks meie olemasolevat relvastust ning tugevdaks kaudtulevõimekust," ütles kindralleitnant Terras, kelle sõnul on oluline mõista, et tänane leping üks osa pikemast protsessist, mis loob eeldused liikursuurtükkide soetamiseks. "Tegemist on ühe viimaste aastate olulisima kaitsehankega ja me kaalume väga põhjalikult kõiki tingimusi," lisas Terras.

Soetatavad liikursuurtükid peavad välja vahetama 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni seni kasutuses olnud 155-mm järelveetavad suurtükid. Eesti kavatseb hankida Lõuna-Korealt vähemalt 12 liikursuurtükki K9 Kõu, mille tulemusel paraneb suurtükiväe tule avamiskiirus ja manöövervõime. Liikursuurtüki K9 Kõu meeskonna välja õpetamine võtab vähe aega, kuna relvasüsteem on lihtne, mis teeb ta sobilikuks ajateenijatele ja reservväelastele, kelle väljaõppetsükkel on piiratud.

Homme kohtub kaitseväe juhataja oma Lõuna-Korea ametivenna staabiülemate komitee ülema kindral Lee Soon-Jiniga, et arutada kaitsekoostööd ning küberkaitset puudutavaid küsimusi. Kaitseväe juhatajat saadab kolmepäevasel visiidil Eesti Kaitsetööstuse Liidu delegatsioon. Visiidi raames kohtutakse ka relvasüsteemide tootja Hanwha Techwin juhtkonnaga ning tutvutakse tootmisüksustega Changwonis.