Ilmateenistus: külmimad ilmad on sel nädalal teisipäeval ja kolmapäeval

Toimetanud Urmas Lauri

Nädala külmimad päevad on teisipäev ja kolmapäev, lumelisa oodata ei ole, teatas riigi ilmateenistus.

Teisipäev (7. veebruar) tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta. Ida- ja kagutuul nõrgeneb. Eesti kohale kandub kirdevoolus külma juurde ja selgineva taeva all langeb õhutemperatuur -12..-17, Ida-Eestis -20°C ümbrusse, päeval tõuseb -7..-12°C-ni, idaservas kuni -15°C.

Kolmapäeval (8. veebruaril) on külm kõrgrõhkkond na mõju suureneb. Ilm on sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on -11..-16, Kagu-Eestis langeb ikka -20°C-ni langeda, päeval tõuseb -5..-10°C-ni.

Neljapäeval (9. veebruaril) nihkub küll Läänemere kohale väheaktiivne madalrõhulohk, kuid selle sajupilved Eestini ei jõua. 60-ndast laiuskraadist põhja pool valitseb võimas kõrgrõhuala ja selle serv katab Eesti idaosa ning hoiab ilma sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Kagutuul muutub tuntavamaks Lääne-Eesti rannikualadel, sisemaal püsib võrdlemisi rahulik ilm. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, Ida- ja Lõuna-Eestis langeb -15°C ümbrusse, päeval tõuseb -3..-8°C-ni.

Reedel (10. veebruaril) on taas mõjusamaks kõrgrõhuvöönd ja ilm on Eestis sajuta ning rahulik. Õhutemperatuur on öösel -10..-15, saarte rannikul -5°C ümbruses, päeval -2..-7°C.

Laupäeval (11. veebruaril) liigub kõrgrõhkkond Eesti kohale, aga jääb tasapisi nõrgemaks. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, saarte rannikul -5°C ümbruses, päeval -2..-7°C.

Pühapäeval (12. veebruaril) survestab kõrgrõhkkonda põhja poolt madalrõhkkond ja läänekaare tuul võib tugevneda, kuid sadu meile ei ulatu. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, saartel ja läänerannikul kuni -5, päeval -2..-7°C.