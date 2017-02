Palivere kettagolfirada laieneb kevadel poole võrra

Lehte Ilves

Praegu on Palivere kettaglfirada 9 korviga, seal saab korraga mängida 45 inimest. ARVO TARMULA

Palivere praegu 9 korviga kettagolfirada saab juurde veel 9 korvi, mis tähendab, et seal saab pidada ka suure osavõtjaskonnaga võistlusi, sh Eesti meistrivõistlusi ja karikavõistlusi.

SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskuse juhatuse liige Mati Kallemets selgitas, et ehitusluba on olemas, tööga alustatakse kevadel, kui maa on sulanud ja tahenenud.

Laiendus läheb maksma 5000 eurot. Sellega ostetakse korvid, viskealade tähised jm vajalik materjal. Suurema osa muust tööst, korvide paigaldamine ja viskealade rajamine on kavas teha kettagolfiklubi jt talguliste abiga.

Kuigi mõned toetajad on juba olemas, on ka kõik teised oodatud, ütles Kallemets. Korvi ostnud toetaja saab korvile omanimelise kleebise, suuremad toetajad saavad reklaambänneri. Kallemetsa sõnul on suured toetajad näiteks Eesti Terviserajad ja Lääne-Nigula vallavalitsus.

Koos laiendusega tuleb rada üle 2 km pikkune. Kui 9 korviga rajal saab korraga mängida 45 inimest, siis 18 korvi puhul võib rajal olla juba 90 mängijat.

Talvel, kui suusarada on avatud, ei saa kettagolfi mängida.”Et mängijad ei tallaks suusarada ära,” põhjendas Kallemets.

Palivere kettagolfirada haldab Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus. Kettagolfi arendamisega tegeleb Palivere Discgolfi klubi (Raido ja Martin Kängsepp).