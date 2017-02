Rannakalandus saab 800 000 eurot toetust

Lehte Ilves

Margus Medell. Foto Arvo Tarmula

Läänemaa rannakalanduse seltsil on tänavu jagada kohaliku kalanduse toetuseks ligi 800 000 eurot, projektitaotlusi võetakse vastu 13.-17. veebruarini.

Taotlusi saab esitada viies tegevussuunas. Suurim summa, 230 000 eurot on kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tarvis. Veidi üle 200 000 euro on kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks. Ligi 190 000 eurot on majandustegevuse mitmekesistamiseks. Üle 135 000 on kalanduse ja merenduse traditsioonide ning sotsiaalse heaolu edendamiseks. Kalavarude taastootmiseks ja kudealde taastamiseks on üle 40 000 euro.

Rannakalanduse seltsi tegevjuht Margus Medell ei osanud ennustada, kui suur tuleb tänavu konkurest, kuid varasem kogemus näitab, et taotlusi tuleb palju rohkem kui on raha jagada. Ta hindas, et näiteks sadamate uuendamiseks tuleb 2-3 taotlust. Üks taotleja võib saada kuni 200 000 eurot.

„Üks saab ja ongi kõik,” ütles Medell. Mullu läks see toetus Hara sadamale.

Tulemused selguvad märtsi lõpus, aprilli alguses. Kui nüüdsest põhivoorust jääb raha järele, tuleb sügisel veel üks voor, aga siis on raha palju vähem.